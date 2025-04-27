Adalet Bakanlığı'nın Verilerinde Utandıran Tablo! Mahkemelerde Çocuk İstismarı Dosyaları Arttı, Mahkumiyetler Düştü

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024 yılı Adalet İstatistikleri raporunun verilerine göre, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarındaki artış endişe verici boyutlara ulaştı.

İSTATİSTİKLERDE KORKUTAN ARTIŞ

2015 yılına kıyasla 2024 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesi kapsamında, çocuklara yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili savcılıklarda açılan dosya sayısı yüzde 84 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde, bu suçlarla ilgili açılan dava sayısında ise yüzde 47'lik bir artış yaşandı. 2024 yılında mahkemelere intikal eden çocukların cinsel istismarı dosya sayısı 31 bin 592 olarak kaydedildi. Bu dosyalardan 15 bin 227'si karara bağlanırken, 16 bin 790 sanıktan yalnızca 6 bin 905'i hakkında mahkumiyet kararı verildi. 2023 yılında ise dava sayısı 14 bin 919 iken, mahkumiyet sayısı 7 bin 88 olarak gerçekleşmişti.

ÇOCUKLARIN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMİYOR

Dava sayısındaki artışa rağmen mahkumiyet oranının düşmesinin, yargıya olan güvenin en düşük seviyelerde olduğu bir dönemde, davaların gerektiği şekilde sonuçlandırılmadığı ve çocukların mağduriyetlerinin giderilmediğini ortaya koyuyor.

İSTİSMARDAN BERAAT EDEN SAYISI ARTIYOR

Ayrıca takipsizlik nedeniyle devam etmeyen cinsel istismar dosyaları da endişeleri artırıyor. Öte yandan, cinsel istismar suçundan beraat edenlerin de sayısı giderek çoğalıyor.