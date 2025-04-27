Yemekhane Görevlisinden Lise Öğrencisine Cinsel İstismar

Dünya genelinde cinsel istismar başta olmak üzere çocuklara karşı işlenen suçlarda ciddi bir artış söz konusuyken, son olarak ABD'nin Alabama eyaletinin Florence şehrinde böyle bir vaka yaşandı. Lauderdale County Lisesi'nde yemekhanede çalışan Amy Nicole Wigginton adlı kadın, bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Okul yönetimi, 21 Nisan Pazartesi günü oy birliğiyle 41 yaşındaki Wigginton'ın işten çıkarılması yönünde karara vardı. Evli olduğu bilinen Wigginton polise verdiği ifadede, tüm haklarından feragat ettiğini belirtti ve 7 Mart ile 31 Mart 2025 tarihlerinde okul arazisinde yer alan bir bölgede "19 yaşından küçük" olduğunu söylediği bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

TUTUKLU YARGILANACAK

Olay yargıya taşınırken, mahkeme belgelerine göre kadın, ilk kez 4 Nisan'da bir okul çalışanı tarafından suçlandı. Gözaltına alınan kadın idari izne çıkarıldı, tutuklu yargılanacağı kesinleşince de görevinden resmen kovuldu. Alabama'da geçerli kanunlara göre rıza yaşının 16 olduğu fakat kadının istismarda bulunduğu çocuğun 18 yaşından küçük olduğu her durumda kendi beyanıyla "cinsel istismar" suçlamasında bulunabileceği belirtildi.

Lise çalışanı kadının evli olmasının yanında Facebook paylaşımlarında birçok kez yer verdiği birkaç çocuğunun olduğu da öğrenildi. Okuldan, skandalla ilgili yapılan açıklamada "Lauderdale İlçe Eğitim Kurulu iddiaların farkında ve çalışan işinden çıkarıldı. Kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaya devam edeceğiz ve bu konuda başka bir yorum yapmayacağız" dedi.