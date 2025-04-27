Eski Şin-Bet Direktörü Ayalon'dan İsrail'de Sivil İtaatsizlik Çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları olmak üzere binlerce kişi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Habima Meydanı'nda toplandı. Hükümetin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için anlaşma yapmaya çağrıldığı gösteride konuşan eski Şin-Bet Direktörü Ayalon, mevcut Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın mahkemeye sunduğu ifadeye atıfta bulunarak sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Ayalon, Bar'ın ifadesiyle birlikte "sivil itaatsizlik çağrısı bayrağının göndere çekildiğini" söyleyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine uzanan bazı soruşturmalar nedeniyle Bar'ı görevden almaya kalktığını hatırlattı.

'NETANYAHU BİR TEHDİT'

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz da başbakanı "Sanık Binyamin Netanyahu, İsrail'in varlığına yönelik açık, somut ve acil bir tehdittir" sözleriyle eleştirdi.

Halutz, Netanyahu'nun kendi vatandaşlarıyla savaştığını belirtti.

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için anlaşma yapmaya çağırıldığı gösteride "Netanyahu, İsrail için bir tehdittir." yazılı afişler taşındı.

Kaynak: AA