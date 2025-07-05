Yağış ve Rüzgâr Alarmı: İki İl İçin Turuncu Kod Verildi, Çok Kuvvetli Geliyor...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde yağış beklenirken, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların yanı sıra rüzgâr konusunda da uyarıda bulundu. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması; iç kesimlerde normaller civarında, doğuda ise normallerin 2-4 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

Öte yandan kuvvetli yağışın beklendiği Giresun ve Ordu'da turuncu alarm verildi. Bu iki ilde meydana gelebilecek her türlü olumsuz duruma karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi