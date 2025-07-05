Yağış ve Rüzgâr Alarmı: İki İl İçin Turuncu Kod Verildi, Çok Kuvvetli Geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Samsun’un doğusu, Giresun, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde sel riski var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde yağış beklenirken, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Meteoroloji, kuvvetli yağışların yanı sıra rüzgâr konusunda da uyarıda bulundu. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması; iç kesimlerde normaller civarında, doğuda ise normallerin 2-4 derece altında seyretmesi öngörülüyor.
Öte yandan kuvvetli yağışın beklendiği Giresun ve Ordu'da turuncu alarm verildi. Bu iki ilde meydana gelebilecek her türlü olumsuz duruma karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi