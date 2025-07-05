Pamuk Görünümlü Dolandırıcılık: Devletten 248 Milyon Lira Haksız Kazanç Sağladılar

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Aydın’ın Söke ilçesinde pamuk satışı üzerinden usulsüz şekilde devlet destekleme primi alındığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 248 milyon TL’lik kamu zararına yol açtığı öne sürülen 8 kişiden 3’ü tutuklandı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheliler hakkında detaylı teknik ve fiziki takip başlattı.

SAHTE BELGE HAZIRLADILAR

Soruşturma kapsamında Cengiz Akgün, Nevzat Akgün, Hüseyin Aksoy, Serkan Rebiş, Kamil Demir, Murat Cengiz, Yaşar Uçak ve Selçuk Alaca gözaltına alındı. Şüphelilerin üretimi yapılmayan pamuklar için sahte kantar fişleri ve makbuzlar düzenledikleri, bu belgelerle destekleme primi aldıkları belirlendi. Ayrıca pamukların Adana’daki bir firmaya satılmış gibi gösterildiği ve taşıma sürecinde sahte irsaliye ile fatura düzenlendiği ortaya çıktı.

248 MİLYONLUK ZARAR

Yapılan incelemelerde, düzenlenen belgelerde belirtilen taşıma araçlarının olay tarihlerinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında hiçbir hareketinin bulunmadığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle devletten 134 milyon TL destekleme primi aldığı ve 114 milyon TL’lik vergi kaybına neden olduğu bildirildi. Kamu zararının toplamda 248 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.

3 TUTUKLAMA

Ayrıca çiftçiler adına düzenlenen sahte müstahsil makbuzları karşılığında alınan primlerin bir bölümünün şirket sahipleriyle paylaşıldığı yönünde bulgular elde edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cengiz Akgün, Serkan Rebiş ve Kamil Demir çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA