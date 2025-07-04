Yedikule'de Rüşvet Çarkı! Çetenin Lideri Kim? İşte 10 Milyonluk Vurgunun Detayları

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Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki rüşvet skandalının yankıları sürüyor. İstanbul merkezli 3 ilde hastalardan ‘bıçak parası’ talep ederek haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında profesör ve doçentin de olması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Sağlıkta rüşvet skandalına ilişkin detayları tv100’ün uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu anlattı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemelerinde şüphelilerin bağış adı altında bıçak parası talep ederek 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Hastaların şikayetiyle araştırma başlatıldığını kaydeden Tosunoğlu, hastanede olması gereken doktorun başka bir hastanede ameliyatta olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Göğüs cerrahisi bölümünde çalışan profesör ve doçent ile bazı doktorların diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiğin ve hastaneye gelen hasta ve yakınlarından, ameliyat ve biyopsi gibi işlemlerin tarihinin erkene alınması için bağış ya da medikal malzeme gibi menfaat temin ettiklerini anlatan Tosunoğlu, bu durumdan ise hastane idaresinin haberinin olmadığını belirtti.

HASTANE DÖNER SERMAYESİNE PARALEL YAPI

Devrim Tosunoğlu, hastanenin döner sermayesine paralel bir yapı oluşturulduğuna dikkat çekerek, söz konusu ücretlerin sisteme girilmeden vurgun yapıldığını işaret etti. Tosunoğlu, hastalardan 100 bin-300 bin lira arası para talep edildiğini anlattı.

Söz konusu şebekenin ameliyat sırası bekleyenlerden yalnızca bağış değil, ‘hastane ihtiyacı’ iddiasıyla çok sayıda medikal malzeme de talep ettiğini belirten Tosunoğlu, sağlık arayan çaresiz vatandaşların bu paraları vermek zorunda kaldığını söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin rüşvet şebekesini çökertmek için, şüphelilere yönelik 6 ay fiziki ve teknik takip gerçekleştirdiği ve hastane doktorlarının odasına kamera sistemi yerleştirdiği belirtildi.

Kaynak: TV100