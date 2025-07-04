İstanbul'da 'Polisiz' Yalanıyla 5 Milyon Liralık Vurgun!

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İstanbul'da dolandırıcılar, emniyet görevlisi süsü vererek üç vatandaşı toplam 5 milyon lira dolandırdı. Esenyurt, Ümraniye ve Sultangazi ilçelerinde art arda yaşanan olaylarda, kendilerini "polis" olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşları tuzağa düşürüp ziynet eşyaları ve nakit paraları elden teslim aldı.

İlk olay 27 Haziran'da Esenyurt'ta yaşandı. Emekli M.A. (76), polise başvurarak kendisini telefonla arayan kişinin "kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" diyerek baskı kurduğunu, bu kişiye polis olduğunu sanarak tam 2 milyon lira değerinde ziynet ve nakit parayı bir torba içinde elden teslim ettiğini anlattı.

Aynı günün akşamında Ümraniye'de M.S. (57), benzer bir yöntemle dolandırıldı. Evine kadar gelen kişiye yine yaklaşık 2 milyon liralık altın ve nakit para verdi. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan M.S., durumu polise bildirdi.

Bir diğer dolandırıcılık olayı ise 29 Haziran'da Sultangazi'de meydana geldi. M.A. (34) adlı vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, aynı senaryo ile korku yaratarak 1 milyon lirayı elden teslim alıp ortadan kayboldu.

Toplamda 5 milyon lirayı bulan vurgunla ilgili İstanbul Emniyeti geniş çaplı soruşturma başlattı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'eldenci' olarak tabir edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler V.A.(23), T.Ö.(22) ve M.K.(25)'in sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA