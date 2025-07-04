Denizin Ortasında Can Pazarı: Tekne Birden Alev Aldı

Datça'da bir yolcu teknesinde yangın çıktı. Klimadan çıktığı düşünülen yangın büyük paniğe yol açtı. Turistler hemen tahliye edilirken tekne battı.

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Muğla'nın Bodrum açıklarında lüks bir gulette çıkan yangın paniğe neden oldu. Datça'nın Mersincik Koyu'ndan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na doğru sabah saatlerinde hareket eden "My Lover" isimli 27 metrelik gulette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, teknede bulunan 8’i Polonya vatandaşı turist olmak üzere 13 kişi canlarını kurtarmak için yardım çağrısı yaptı.

Olay yerine hızla intikal eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 acil müdahale botu ile Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye 2 mil mesafede ulaştı. Alevlerin sardığı gulette mahsur kalan turistler ve mürettebat kısa sürede tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı.

Denizin Ortasında Can Pazarı: Tekne Birden Alev Aldı - Resim : 1

TEKNE BATTI

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak tekne kullanılamaz hale gelerek battı.

İlk belirlemelere göre, yangının çıkış nedeni olarak klima sistemine ait elektrik kablolarındaki arıza gösterildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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