Kayseri'de Zincirleme Kaza: Otomobil Tramvay Yoluna Girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazada savrulan otomobilin tramvay yoluna girmesiyle olay, faciaya ramak kala atlatıldı.

Kayseri'de Zincirleme Kaza: Otomobil Tramvay Yoluna Girdi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında faciadan dönüldü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ç. yönetimindek tır, E.Ö. idaresindeki halk otobüsü ve D.D. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, tramvay yoluna savruldu.

Kayseri'de Zincirleme Kaza: Otomobil Tramvay Yoluna Girdi - Resim : 1

Kazada halk otobüsü sürücüsü E.Ö., otomobil sürücüsü D.D. ve otobüste bulunan 6 yolcu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre ulaşımda aksamalar yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

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Kaynak: DHA

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