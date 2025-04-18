İspanya'da Kırmızı Bültenle Aranıyordu: 103 Çocuğa İstismar Zanlısı Bodrum'dan Çıktı!

İspanya'da 103 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Youness En Nacırı isimli erkek, Bodrum'da yakalandı. Şahıs Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, İspanya makamları da bilgilendirildi.

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İspanya'da Kırmızı Bültenle Aranıyordu: 103 Çocuğa İstismar Zanlısı Bodrum'dan Çıktı!

Dünyada çocuğa yönelik işlenen suçlar artış gösterirken, özellikle çocuk istismarı vakaları sık sık gündeme geliyor. Son olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İspanya'da 2019 yılında 103 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan bir şahsın Bodrum'da olduğunu belirledi.

"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkartılan Fas vatandaşı Youness En Nacırı'yı (36) yakalamak için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüphelinin kaldığı oteli tespit ederek şahsı takibe aldı. Şüpheli, önceki gün saat 18.00 sıralarında yakalandı.

İspanya'da Kırmızı Bültenle Aranıyordu: 103 Çocuğa İstismar Zanlısı Bodrum'dan Çıktı! - Resim : 1

'SAVAŞTAN KAÇTIM, PASAPORTUM YOK'

Filistin'den geldiğini ve savaştan kaçtığını iddia eden Youness En Nacırı, pasaportunun olmadığını da ileri sürdü. Şüphelinin pasaportu valizin içerisindeki gizli bölmede bulunurken, işlemleri tamamlanan Nacırı, Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. İspanya polisi ile de irtibata geçildiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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