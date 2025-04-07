Çocukları Evine Çağırıp İstismar Etti! Şehir Ayağa Kalktı, Sapık Erkek Tutuklandı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Kemalettin Kaya, küçük yaştaki çocukları evine çağırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Gemilerde çalışan ve yalnız yaşayan Kaya’nın, yaşları 12'nin altında olan dört erkek çocuğuna evinde cinsel içerikli görüntüler izlettiği, ardından fiziksel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasının ardından aileler, büyük bir travma yaşayan evlatları için adalet arayışıyla güvenlik güçlerine başvurdu. Şikâyetler üzerine polis ekipleri, Kaya’yı evinde gözaltına aldı.

Olayın duyulması üzerine mahalle halkı emniyet önünde toplanarak öfkesini dile getirdi. Kalabalık grup, çocuklara yapılan bu insanlık dışı eylemin cezasız kalmaması gerektiğini haykırırken, güvenlik güçleri halkı sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti. Sadece çocukların sigara almak için geldiğini ve onlara sigara verdiğini iddia eden sanık, savunmasında istismar suçlamasını kabul etmedi. Ancak savcılığın sunduğu ifadeler ve deliller doğrultusunda Kaya, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA