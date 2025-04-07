İstanbul'un Göbeğinde Polisle Çatıştılar! 2 Şüpheli Vurularak Yakalandı

İstanbul Bakırköy'de iki kişi polisle çatıştı. Vurularak yakalanan 17 ve 20 yaşındaki iki motosikletli şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İstanbul'un Göbeğinde Polisle Çatıştılar! 2 Şüpheli Vurularak Yakalandı

İstanbul Bakırköy'de polisle silahlı çatışmaya giren iki motosikletli şüpheli, vurularak yakalandı. Alınan bilgilere göre, Sakızağacı Mahallesi'ndeki silah seslerinin ardından harekete geçen polis, İstanbul Caddesi'nde plakasız motosikletle kaçan iki kişiyi fark etti.

İstanbul'un Göbeğinde Polisle Çatıştılar! 2 Şüpheli Vurularak Yakalandı - Resim : 1

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Polisin dur ihtarına silahla karşılık veren şüpheliler, Fatih Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli yönüne kaçarken, kovalamaca sırasında da ateş açmaya devam etti. Sonunda Fatih'teki Balık Barınağı yakınlarında kaza yapan zanlılar, polisle yeniden çatıştı. İki şüpheli, vurularak yakalandı.

İstanbul'un Göbeğinde Polisle Çatıştılar! 2 Şüpheli Vurularak Yakalandı - Resim : 2

Olayda 17 yaşındaki Mehmet Furkan Y. ve 20 yaşındaki Serkan Z. adlı şüpheliler, hastaneye kaldırılırken, yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve boş şarjör ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA-DHA

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Polis çatışma Gözaltı Bakırköy
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