Oto Devi O İlimizi Seçti! Yüzlerce Kişiye İş Kapısı Olacak, Dev Araba Fabrikası İçin Geri Sayım Başladı

Otomotiv sektörü denilin akla ilk gelen şehir olan Bursa’ya yeni bir fabrika kuruluyor. Pilotcar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nilüfer ilçesi Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi'nde yıllık 9.000 adet elektrikli araç üretim kapasiteli bir üretim tesisi kuruyor.

Toplam 12.864 metrekarelik alanda hayata geçirilecek projeye, yaklaşık 9.997.500 TL yatırım yapılacak.

150 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMIŞ OLACAK

Pilotcar'ın yeni fabrikasında 3 vardiya halinde çalışacak toplam 150 personel görev alacak. Bu da hem bölge ekonomisi hem de otomotiv yan sanayisi için doğrudan bir güç anlamına geliyor.

Pilotcar'ın yeni tesisi, farklı segmentlerde elektrikli araç üretimiyle öne çıkıyor. Yıllık üretim kapasitesi şöyle olacak:

4.500 adet golf aracı

2.500 adet elektrikli otomobil

2.000 adet elektrikli kamyonet

ÇEVRE DOSTU ÜRETİME İMZA ATILACAK

Pilotcar yatırımı, çevresel sürdürülebilirlik açısından da öne çıkıyor. Projede, elektrik motoru, batarya, şase, kaporta, cam, lastik ve fren sistemi gibi parçalar yerli tedarikçilerden sağlanacak. Tüm parçalar kalite kontrol sürecinden geçtikten sonra montaj hattına alınacak.

Montaj hattında araç tipine göre farklı üretim hatları kurulacak. Üretilen araçlar kalite kontrol ve test sürüşlerinden geçerek teslimata hazır hale getirilecek.

BİNA İNŞA ETMEK YERİNE DÖNÜŞTÜRME YAPACAKLAR

Pilotcar, bu proje için yeni bir bina inşa etmeyecek. OSB içinde kiralanan mevcut hangarlar, CNC tezgahları, büküm makineleri, profil kesim ve kıvırma makineleri gibi ekipmanlarla modern bir üretim tesisine dönüştürülecek. Bu sayede hem maliyet avantajı sağlanacak hem de üretime daha hızlı başlanabilecek.

