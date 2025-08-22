2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı
Bursa’da 2002’den beri faaliyet gösteren Plastmet, Hindistan’ın en zengin iş adamı Vivek Chaand Sehgal’a satıldı. Hintli milyarder, şirketin tamamını satın aldı.
Hindistan’ın milyarder zengini Vivek Chaand Sehgal, daha önce şirketin yüzde 75’ini almıştı. Alınan karar ile birlikte kalan yüzde 25’lik hissede satın alınmış olundu.
8,9 milyar dolarlık servetiyle Hindistan'ın en zenginlerinden olan Sehgal, otomotiv yan sanayi devi Samvardhana Motherson Reflectec'in sahibi.
HİNDİSTANLI MİLYARDER BURSA’NIN DEV ŞİRKETİNİ SATIN ALDI
1975'te annesiyle birlikte kurduğu Motherson Group bugün 129 bin çalışanı ve 13 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor.
1987'de İstanbul'da kurulan Plast Met, 2002'den itibaren Bursa'da da üretim yapıyor. Şirket, plastik enjeksiyon parçaları, alüminyum kaplama, kablo ve ayna montajı ile kalıp imalatı alanlarında otomotiv sektörüne hizmet veriyor.
Kaynak: ODA TV
