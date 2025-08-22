2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı

Bursa’da 2002’den beri faaliyet gösteren Plastmet, Hindistan’ın en zengin iş adamı Vivek Chaand Sehgal’a satıldı. Hintli milyarder, şirketin tamamını satın aldı.

Son Güncelleme:
2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan’ın milyarder zengini Vivek Chaand Sehgal, daha önce şirketin yüzde 75’ini almıştı. Alınan karar ile birlikte kalan yüzde 25’lik hissede satın alınmış olundu.

2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı - Resim : 1

8,9 milyar dolarlık servetiyle Hindistan'ın en zenginlerinden olan Sehgal, otomotiv yan sanayi devi Samvardhana Motherson Reflectec'in sahibi.

HİNDİSTANLI MİLYARDER BURSA’NIN DEV ŞİRKETİNİ SATIN ALDI

1975'te annesiyle birlikte kurduğu Motherson Group bugün 129 bin çalışanı ve 13 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor.

2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı - Resim : 2

1987'de İstanbul'da kurulan Plast Met, 2002'den itibaren Bursa'da da üretim yapıyor. Şirket, plastik enjeksiyon parçaları, alüminyum kaplama, kablo ve ayna montajı ile kalıp imalatı alanlarında otomotiv sektörüne hizmet veriyor.

Emeklilerin Acı İsyanı: 'Yemeden İçmeden Parklarda Duruyoruz, Yazık Günah Değil mi?'Emeklilerin Acı İsyanı: 'Yemeden İçmeden Parklarda Duruyoruz, Yazık Günah Değil mi?'Ekonomi

Kaynak: ODA TV

Etiketler
Bursa fabrika
Son Güncelleme:
Tatil Cennetinde ‘Zam’ Kabusu! 2 Top Dondurmanın Fiyatı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı Tatil Cennetinde ‘Zam’ Kabusu! 2 Top Dondurmanın Fiyatı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet
Emeklilerin Acı İsyanı: 'Yemeden İçmeden Parklarda Duruyoruz, Yazık Günah Değil mi?' 'Yemeden İçmeden Parklarda Duruyoruz'
127 Yıldır Güvenle Hizmet Veriyordu: Atatürk'ün Doktorunun Hastanesi Apar Topar Kapatılıyor Atatürk'ün Doktorunun Hastanesi Apar Topar Kapatılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar