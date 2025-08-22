Tatil Cennetinde ‘Zam’ Kabusu! 2 Top Dondurmanın Fiyatı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Turizmin gözde merkezlerinden Muğla Göcek’te iki top dondurmanın ücretinin 1.050 TL olması sosyal medyada gündem oldu. Ödedikleri ücretin fişini TikTok hesabından paylaşan tatilcinin videosuna yorum yağdı.

Yaz sezonunun sonlarına yaklaşılırken, turistik bölgelerdeki yüksek fiyatlar bir kez daha gündeme geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde bir vatandaşın iki top dondurma için ödediği ücret sosyal medyada büyük tepki topladı.

2 TOP DONDURMA 1.050 TL

Tatil için Göcek'e giden bir çift, küçük kızına aldığı iki top dondurma karşılığında 1.050 TL ödedi. Dondurma aldığı anları video çeken kişi, ödedikleri ücret sonrasında fişi çekip, sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜNDEM OLDU

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan gönderi, turistik bölgelerdeki fiyat politikalarına yönelik sert eleştirileri beraberinde getirdi.

