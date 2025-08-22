Tatil Cennetinde ‘Zam’ Kabusu! 2 Top Dondurmanın Fiyatı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz sezonunun sonlarına yaklaşılırken, turistik bölgelerdeki yüksek fiyatlar bir kez daha gündeme geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde bir vatandaşın iki top dondurma için ödediği ücret sosyal medyada büyük tepki topladı.

Muğla Göcek'ten bir manzara

2 TOP DONDURMA 1.050 TL

Tatil için Göcek'e giden bir çift, küçük kızına aldığı iki top dondurma karşılığında 1.050 TL ödedi. Dondurma aldığı anları video çeken kişi, ödedikleri ücret sonrasında fişi çekip, sosyal medya hesabından paylaştı.

Dondurma fiyatının fişini çeken vatandaş

GÜNDEM OLDU

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan gönderi, turistik bölgelerdeki fiyat politikalarına yönelik sert eleştirileri beraberinde getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi