Emeklilerin Acı İsyanı: 'Yemeden İçmeden Parklarda Duruyoruz, Yazık Günah Değil mi?'

Ekonomik kriz giderek katlanırken, hayat pahalılığını fahiş bir noktaya ulaşmasına rağmen asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlar aynı oranda artmadı. Emekli vatandaşlar, geçim şartlarının daha da zorlaştığını belirterek enflasyona ve emekli maaşlarına tepki gösterdi. Ankara'da yaşayan vatandaşlardan biri, Avrupalı emeklilerin dünyayı gezerken, Türkiye’deki emeklilerin gittiği tek yerin parklar olduğuna işaret etti.

'ETİN YANINA YANAŞILIYOR MU?'

Ayda bir kilo eti zor alabildiğini söyleyen emekli vatandaş, "Maaşlardan memnun olunur mu? Yetişiyor mu? Etin yanına yanaşılıyor mu? Üstümüze başımıza bir şey alamıyoruz, sadece 1 kilo et alabiliyoruz. Önceden kasalarla meyve alıp arabanın arkasını doldururduk ama şu an alamıyoruz. Yetmiyor ama yapacağımız bir şey de yok. Elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

'BAŞIMIZDAKİLER BU MAAŞLARI DENESİN'

Başka bir vatandaş da "Başımızda duranlar bu emekli maaşlarını alsınlar, harcasınlar. Yetiyor mu, yetmiyor mu denesinler sonra da biz harcayalım. Sonra da halkı düşünsünler. Her şey pahalı. Ben 12 bin 500 lira maaş alıyorum. Evim kira olsaydı yetmezdi. Nasıl yetecek? Kiralar olmuş 20-30 bin lira. Allah olmayana yardım etsin" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLERE HAYAT ÇOK KÖTÜ'

Musatafa Göl isimli vatandaş ise emekliler için hayatın çok kötü olduğunu söyleyerek "Aldığımız maaş yetmiyor. Ev kirası var, her şey ateş pahası. Markete girmeye korkuyoruz. Etin kilosu 800 lira olmuş. Ben markete girmeye korkuyorum. Altın alamıyoruz, gezmeye gidemiyoruz. Belediyeden ekmek aldım eve götürüp bir lokma bir şey yiyeceğiz. Emeklilik böyle midir? Avrupalı emekliler her yere gidiyor gezmeye. Biz nereye gideceğiz? Ev ve park arasında gidip geliyoruz. Şimdi 30-40 bin lira da alsak emekliye bu para yetmiyor" dedi.

'15-16 BİN LİRA MAAŞ 16 GÜN GİDİYOR'

Emeklilerin geçim derdine değinen vatandaşlardan Hasan Açıkgöz de "15-16 bin lira parayla şu ortamda geçinilebileceğine devlet, millet inanıyor mu? Önceden 5 bin lira alıyorduk ama zor da olsa ay başını getirebiliyorduk. Ama şimdi 15-16 bin lira alıyoruz, 16 gün gidiyor. Şu anda normal bir emeklinin maaşı en az 35 bin lira olmalı. Zaten kiralar 20 bin lira. Bu adam kira mı versin, çocuğunu mu okutsun, evini mi geçindirsin? Elektrik, su, doğalgaz almış başını gitmiş. Bu adam nasıl geçinecek? Yazık, günah. Ancak böyle yemeden, içmeden parklarda duruyor emekliler. Yazık günah değil mi bu halka?" diye sordu.

Eşinin vefat ettiğini ve yalnız olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Bana verdikleri 10 bin lira maaş. Evim var, o olmasaydı geçinemezdim. Şimdi de geçim olmuyor ama idare etmeye çalışıyoruz" diyerek yaşam koşullarını anlattı.

'ÖNCEDEN PARAMIZ DEĞERLİYDİ'

İbrahim Aslaner ise paranın değer kaybettiğini vurgulayarak "Emeklilerde geçim biraz zor. Hele ki ev kiraysa daha da zor. 16 bin 800 lira meblağ olarak büyük ama değeri az. Ben kirada değilim ama kirada oturan biri çok zorluk çeker. Önceden paramız değerliydi. Mesela 2008’de bizim 1 liramız paraydı. Paranın değeri yok. Bundan sonra da mümkün değil ucuzlama olmayacak" dedi.

