Merkez Bankası Enflasyon Tahminleri Hesapları Değiştirdi! Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini içeren üçüncü enflasyon raporu ve toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin yeni teklifleri, memur ve emekli maaşlarında zam hesaplarını değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025’in ilk yarısında memur ve emeklilere uygulanacak zam oranları netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirlenirken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak maaş artışı alacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemde oluşan enflasyon oranında zam alıyor.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen zam oranları, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara yansıtılıyor. Eğer enflasyon, toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark enflasyon farkı olarak ekleniyor.

2025 ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE ZAM ORANLARI

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, 2025’in ilk 6 ayı için zam oranları şu şekilde öngörülüyor:

YÜZDE 24 ENFLASYON SENARYOSU:

6 aylık enflasyon: Yüzde 6,28

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 6,28

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 1,22

YÜZDE 25 ENFLASYON SENARYOSU:

6 aylık enflasyon: Yüzde 7,14

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 7,14

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 2,04

YÜZDE 29 ENFLASYON SENARYOSU:

6 aylık enflasyon: Yüzde 10,56

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 10,56

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 5,30

Bu oranlar, Temmuz 2025’te verilen %5’lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak. Memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı, enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının toplamından oluşacak.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Hükümet, memur ve memur emeklileri için 2026 yılı zam teklifini sundu:

2026 İlk 6 Ay: Yüzde 11 zam + 1.000 TL taban aylığı artışı

2026 İkinci 6 Ay: Yüzde 7 zam

2027 İlk 6 Ay: Yüzde 4 zam

2027 İkinci 6 Ay: Yüzde 4 zam

Memur-Sen ise daha yüksek taleplerde bulundu:

2026 İlk 6 Ay: 10.000 TL taban aylığı artışı, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam

2026 İkinci 6 Ay: Yüzde 20 zam

Ay sonunda yapılacak görüşmelerle zam oranları kesinleşecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA YANSIMA

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 2026 Ocak ayında enflasyon tahminlerine göre %7,14 ile %10,56 arasında zamlanacak.

Örneğin:

Yüzde 25 enflasyon tahminine göre, 2026 Ocak’ta zam oranı yüzde 7,14 olacak.

Yüzde 29 enflasyon tahminine göre, zam oranı yüzde 10,56’ya yükselecek.

En düşük emekli maaşı için ek düzenlemeler bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

MEMUR MAAŞLARINA ETKİ

Memur ve memur emeklileri, Temmuz 2025’te aldıkları %5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak.

Örneğin:

Yüzde 25 enflasyon gerçekleşirse: Yüzde 2,04 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

Yüzde 29 enflasyon gerçekleşirse: Yüzde 5,30 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

Bu oranlar, Ocak 2026’da maaşlara yansıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi