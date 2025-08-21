Tüketici Güven Endeksinde Temkinli Artış

Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,9 oranında artış göstererek 84,3 seviyesine çıktı. Buna karşılık, maddi durum ve genel ekonomik görünüme ilişkin beklentilerde düşüş yaşandı. Öte yandan, dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama eğilimi yükseliş kaydetti.

Tüketici Güven Endeksinde Temkinli Artış
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçlarını paylaştı. TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın birlikte yürüttüğü Tüketici Eğilim Anketi'ne göre, temmuz ayında 83,5 olan tüketici güven endeksi, ağustosta yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 seviyesine çıktı.

HANENİN MEVCUT MADDİ DURUMU İYİLEŞTİ

Araştırmaya göre, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi temmuza kıyasla yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu kalem temmuzda 68,2 iken, ağustos ayında 70'e yükseldi.

GELECEK BEKLENTİLERDE GERİLEME

Buna karşılık, önümüzdeki 12 aylık döneme yönelik maddi durum beklentisi temmuz ayına göre yüzde 0,9 azalarak 84,6'dan 83,8'e geriledi. Aynı şekilde, genel ekonomik görünüm beklentisini ölçen endeks de yüzde 0,7 düşüşle 78,4 olarak kaydedildi. Bu değer geçen ay 79 seviyesindeydi.

TÜKETİM HARCAMALARINDA ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama eğilimini gösteren endeks, ağustos ayında belirgin bir artış gösterdi. Temmuzda 102,3 olan bu endeks, yüzde 2,5 yükselerek 104,8’e ulaştı.

Kaynak: AA

