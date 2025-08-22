Apple'dan Dev Zam Kararı! Türkiye'deki Fiyatları Uçtu: İşte Yeni Fiyat Tarifesi

Apple, Türkiye’deki iCloud abonelik ücretlerine ciddi bir zam yaptı. Şirketin bulut depolama servisinde uyguladığı yeni fiyatlandırma, bazı paketlerde yüzde 60’a varan artış anlamına geliyor.

Fotoğraf, video ve belgelerin güvenli şekilde saklanmasını sağlayan iCloud, iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının en çok tercih ettiği hizmetlerden biri konumunda. Cihaz hafızasına bağlı kalmadan her yerden erişim sunan bu sistem, Türkiye’de de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.

Apple Türkiye, iCloud fiyatlarına ilişkin yüzde 60'a varan zam kararını duyurdu. Şirketin zam kararı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Peki güncel iCloud+ fiyatları ne oldu? İşte yeni Apple iCloud+ fiyat listesi...

YENİ iCLOUD+ FİYAT LİSTESİ

Apple’ın açıkladığı güncel listeye göre en popüler paketlerde ciddi artışlar görüldü:

50 GB paket: 24,99 TL → 39,99 TL

200 GB paket: 79,99 TL → 129,99 TL

2 TB paket: 249,99 TL → 399,99 TL

Öte yandan daha yüksek kapasiteye sahip 6 TB (1.299,99 TL) ve 12 TB (2.499,99 TL) seçeneklerinin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

KULLANICILAR NE YAPACAK?

Özellikle 50 GB ve 200 GB’lık paketleri kullanan geniş kitle, zammın doğrudan etkisini hissedecek. Aylık maliyetin neredeyse ikiye katlanması, bazı kullanıcıların alternatif bulut depolama servislerine yönelmesine yol açabilir.

