Ne Tesla Ne BYD! Stellantis Rakiplerine Bayrak Açtı

Yeni bataryaların en dikkat çekici özelliği, yalnızca 18 dakikada yüzde 15’ten yüzde 90’a kadar şarj olabilmesi. Bu performansın arkasında, FEST (Factorial Electrolyte System Technology) adı verilen özel bir katı elektrolit teknolojisi bulunuyor.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan LFP piller yaklaşık 175 Wh/kg, NMC piller ise 250 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahipken, Stellantis’in geliştirdiği bataryalar 375 Wh/kg seviyesine ulaşıyor. Bu da daha uzun menzili, ek ağırlık getirmeden sunabileceği anlamına geliyor.

AŞIRI SICAK VE SOĞUKTA RİSKİ ORTADA KALDIRIYOR

Yeni sistemin bir diğer avantajı da iklim koşullarına karşı dayanıklılığı. -30°C soğuklardan +45°C sıcaklara kadar performans kaybı olmadan çalışabilmesi, hem kışın menzil endişesini hem de yaz aylarında aşırı ısınma riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

TESLA'YA DİREKT RAKİP

Stellantis’in bu hamlesi, hızlı şarj konusunda pazarın lideri konumundaki Tesla’ya doğrudan meydan okuma olarak değerlendiriliyor. Şirketin 2026 için verdiği somut tarih, Hyundai ve Toyota’nın 2028 sonrası planlarının önüne geçerek rekabette agresif bir adım olarak öne çıkıyor.

YENİ ZORLUKLAR MASADA

Buna karşın Stellantis’in önünde hâlâ aşılması gereken engeller var. Çinli üreticiler CATL ve BYD, beş dakikada şarj vaat eden bataryalar üzerinde çalışırken; Toyota ve Hyundai ise rekor menzil iddialarıyla pazardaki yerini sağlamlaştırıyor. Stellantis’in başarıya ulaşabilmesi için hem laboratuvar sonuçlarını gerçek yol koşullarında kanıtlaması hem de maliyetleri kontrol altında tutarak seri üretime geçmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi