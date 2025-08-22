Yatırımcının Gözdesiydi... Altında Dengeler Değişti! İşte Güncel Rakamlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun zamandır istikrarsız bir seyir izleyen küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajları merakla beklerken, döviz kuru ve altın fiyatlarının seyri de takip ediliyor. Vatandaşın en sık tercih ettiği yatırım aracı olan altında bugün yatay bir seyir görülüyor. Son günlerde düşüş ivmesi gösteren altın fiyatları, 22 Ağustos 2025 Cuma günü durgun bir hareket takip ediyor.

İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.337,86

Satış: 3.338,53

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.389,61

Satış: 4.392,03

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.023,37

Satış: 7.180,97

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.002,84

Satış: 14.361,94

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 28.595,00

Satış: 28.793,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.093,48

Satış: 28.636,05

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 71.223,00

Satış: 71.872,00

Kaynak: Haber Merkezi