Yatırımcının Gözdesiydi... Altında Dengeler Değişti! İşte Güncel Rakamlar
Yatırımcının dikkatle takip ettiği altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Uzun zaman devam eden yükselişi duran ve ivmenin tersine döndüğü altında bugün, gram altın 4 bin 392 liradan, çeyrek altın da 7 bin 180 liradan satılıyor. Ons altın ise 3 bin 338 dolardan değerleniyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Uzun zamandır istikrarsız bir seyir izleyen küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajları merakla beklerken, döviz kuru ve altın fiyatlarının seyri de takip ediliyor. Vatandaşın en sık tercih ettiği yatırım aracı olan altında bugün yatay bir seyir görülüyor. Son günlerde düşüş ivmesi gösteren altın fiyatları, 22 Ağustos 2025 Cuma günü durgun bir hareket takip ediyor.
İşte güncel altın fiyatları...
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.337,86
Satış: 3.338,53
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.389,61
Satış: 4.392,03
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.023,37
Satış: 7.180,97
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.002,84
Satış: 14.361,94
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.595,00
Satış: 28.793,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.093,48
Satış: 28.636,05
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.223,00
Satış: 71.872,00
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: