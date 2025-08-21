Bankada Parası Olanlar Dikkat! Milyonlarca Lira TMSF'ye Aktarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde bankalarda 10 yıl boyunca işlem yapılmayan hesaplar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. 2024 sonu itibarıyla, 2 milyon 226 bin 269 hesapta unutulan toplam 732,1 milyon TL değerindeki mevduat, döviz ve altın, TMSF’ye aktarıldı. Bu devasa rakam, vatandaşların banka hesaplarını takip etmedeki ihmalkarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

UNUTULAN PARALARIN DETAYLARI

2024 yılında TMSF’ye devredilen hesaplarda sadece Türk Lirası değil, çeşitli döviz cinsleri ve altın da bulunuyor.

İşte detaylar:

172 milyon 997 bin TL

4 milyon 744 bin dolar

6 milyon 567 bin euro

339 bin İsviçre Frangı

241 bin sterlin

1 milyon 19 bin Japon Yeni

714 bin dolar tutarında altın ve diğer kalemler

Toplamda 732 milyon 80 bin 374 TL değerindeki bu kıymetler, 31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayarak TMSF’ye geçti.

ZAMANAŞIMI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, bankalarda 10 yıl boyunca işlem görmeyen her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Bu hesaplar, bankalar tarafından Şubat ayından itibaren 4 ay boyunca TMSF ve bankaların internet sitelerinde ilan ediliyor. Hak sahipleri veya mirasçıları, 15 Haziran’a kadar başvurmazsa bu paralar TMSF’ye devrediliyor.

GEÇMİŞ YILLARDA NE KADAR PARA DEVREDİLDİ?

Unutulan paraların miktarı her geçen yıl artıyor:

2015: 330 bin hesapta 64 milyon TL

2020: 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon TL

2024: 1 milyon 672 bin hesapta 506 milyon TL

2024 sonu itibarıyla ise rekor bir rakamla 2,2 milyon hesapta 732,1 milyon TL TMSF’ye geçti.

Bu artış, vatandaşların banka hesaplarını kontrol etme alışkanlığının düşük olduğunu gösteriyor.

PARANIZI NASIL KONTROL EDERSİNİZ?

Unutulan paralarınızı geri almak için hala şansınız var! İşte adımlar: E-Devlet Üzerinden Sorgulama: E-Devlet’te “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” hizmetiyle hangi bankalarda hesabınız olduğunu öğrenebilirsiniz. Ancak, hesap bakiyesi veya şube bilgisi için ilgili bankaya başvurmanız gerekiyor.

BANKA VE TMSF SİTELERİNİ KONTROL EDİN

Zamanaşımına uğrayan hesaplar, Şubat’tan Haziran’a kadar bankaların ve TMSF’nin internet sitelerinde ilan ediliyor. 2025’te bu tarih 14 Haziran’a kadar geçerli.

Son Başvuru Tarihi: Hak sahipleri veya mirasçıları, 10 yıllık süre dolmadan bankaya başvurarak paralarını talep edebilir. Aksi halde, dava yoluyla alınması mümkün.

ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE YASAL SÜREÇ

Yargıtay’a göre, zamanaşımı için bankanın hesap sahibine bildirim yapması veya ilanen tebligat şart. Bu tebligat yapılmadan hesaplar kendiliğinden zamanaşımına uğramıyor. Eğer 10 yıl geçtiyse, hak sahipleri ancak belirli şartlarla ve dava yoluyla paralarını talep edebilir.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Ekonomi uzmanları, vatandaşları banka hesaplarını düzenli kontrol etmeye çağırıyor. Unutulan paraların TMSF’ye devri, her yıl artan bir trend gösteriyor. Özellikle mirasçılar ve eski hesap sahipleri, E-Devlet veya banka şubeleri üzerinden sorgulama yaparak olası birikimlerini kurtarabilir. Bankada unuttuğunuz bir servet olabilir mi? Hemen E-Devlet’e girip hesaplarınızı kontrol edin ve 14 Haziran 2025’e kadar hakkınızı arayın.

Kaynak: Haber Merkezi