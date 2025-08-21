15 Şirket Birden Konkordato İlan Etti! Piyasalarda Dengeleri Değiştirecek Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkeme, BRS İplik Teknik Tekstil A.Ş. ile Sude Canlı ve Kesilmiş Hayvan Et Sanayi Ltd. Şti.’nin konkordato başvurularını reddetti. Kararda, her iki şirket için iflas şartlarının oluşmadığı vurgulandı. Daha önce tanınan tedbirler kaldırılırken, komiserlerin görevlerine de son verildi.

1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLEN ŞİRKETLER

Mahkeme, 14 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere bazı firmalara 1 yıl süreyle kesin mühlet tanıdı. Bu kapsamda:

Gökkaya Koltuk Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

HMG Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Polox Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Cius Turizm Otomotiv Ltd. Şti.

Bu şirketler hakkında daha önce alınan tedbir kararları geçerliliğini koruyacak. Komiserlerin görevleri sürerken, aylık 35 bin TL olarak belirlenen ücretleri şirketlerin malvarlıklarından karşılanacak. Alacaklılar kurulu ise henüz oluşturulmadı.

8 ŞİRKETE İFLAS KARARI

Konkordato talepleri reddedilen bazı şirketler için iflas kararı verildi. 14 Ağustos 2025 itibarıyla iflasına hükmedilen şirketler şunlar oldu:

Bursa Global Profesyonel Atık Yönetimi Ltd. Şti.

Global Yaş Sebze Meyve Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Avar Gıda Deniz Ürünleri A.Ş.

Mental Ajans Reklam Matbaa Makine Sanayi Ltd. Şti.

Zemheri Tekstil Kimya Hırdavat Makine Ltd. Şti.

Ayman Yassı Metal Otomotiv Yan Sanayi A.Ş.

Ebren Tekstil Emprime İnşaat Sanayi Ltd. Şti.

Mihenk Boya Tekstil Kumaş Sanayi Ltd. Şti.

Bu şirketlerin tasfiye işlemleri basit yöntemle yürütülecek. Komiserlerin görevleri sonlandırılırken, tüm tedbir kararları da kaldırıldı.

Dilaksem Nakış Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., konkordato talebinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi. Şirketin borca batık olmaması nedeniyle iflasına gerek görülmedi. Böylece tüm tedbirler kaldırıldı ve komiserin görevi sona erdi.

MAHKEME AÇIKLAMASI

Mahkeme, bazı firmalarda komiserlerin görevlerinin devam edeceğini, bazılarında ise sona erdiğini duyurdu. Komiser ücretlerinin ise ilgili şirketlerin malvarlıklarından karşılanacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi