Koltuk Altı Terlemelerine ve Sarı Lekelere Karşı Ev Yapımı Çözüm! Hiçbirinden Eser Kalmıyor
Koltuk altı terlemeleri ve kıyafetlerde oluşan sarı lekeler, pek çok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorun. Uzmanlar, bu sorunu ev yapımı malzemelerle basit bir şekilde çözülebileceğini belirtiyor.
Pahalı ve kimyasal içerikli ter önleyiciler her zaman etkili olmayabiliyor. Ancak evde hazırlayabileceğiniz doğal ve uygun fiyatlı bir çözümle hem ter kokusunu önleyebilir hem de kıyafetlerde leke oluşumunu engelleyebilirsiniz.
EV YAPIMI TER ÖNLEYİCİ NASIL YAPILIR?
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
Birkaç damla tercih ettiğiniz esansiyel yağ (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Karbonat ve nişastayı bir kasede karıştırın.
Hindistan cevizi yağını ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.
Arzu ederseniz birkaç damla esansiyel yağ ekleyin.
Karışımı küçük bir kalıba aktarın ve 1-2 saat buzdolabında bekletin. Sonuç, günlük kullanım için hazır, yoğun kıvamlı bir ter önleyici olacaktır.
KULLANIM ÖNERİLERİ
Sadece temiz ve kuru koltuk altı cildine uygulayın.
Hafif hareketlerle, normal deodorant gibi sürün.
İlk kullanımda cildinizin küçük bir bölgesinde test yaparak alerjik reaksiyon riskini kontrol edin.
EV YAPIMI TER ÖNLEYİCİ AVANTAJLARI
Güvenli içerik: Kimyasal yok, doğal formül.
Ekonomik: Malzemeler ucuz ve kolay bulunur.
Cilt dostu: Kıyafetlerde sarı leke oluşturmaz, cildi tahriş etmez.
Günlük kullanım: Hassas ciltler için bile uygundur.
