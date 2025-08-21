Akıllı Telefonlar Alev Alabilir: Uzmanlar Üstüne Basa Basa Uyardı, Bu Hatayı Yapan Yandı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süreli oyun oynama, video kaydı veya internette yoğun gezinme, telefonun sınırlarını zorlayarak aşırı ısınmaya neden olabilir. Özellikle cihaz kılıflarla kaplıysa veya doğrudan güneş ışığına maruz kalıyorsa, ısı dağılımı engellenir ve tehlike artar.

MEKANİK HASAR TEHLİKE YARATIYOR

Güçlü darbe veya basınç bataryayı deforme edebilir. Örneğin, telefonu arka cebinizde taşırken üzerine oturmak, dahili kısa devreye ve potansiyel yangına yol açabilir.

PİL YIPRANMASI VE ŞİŞME UYARISI

Bataryanın şişmesi, cihazda aşırı ısınmaya neden olabilecek dahili sorunların işareti olarak kabul ediliyor. Orijinal olmayan şarj cihazları veya güvenlik standartlarına uymayan piller kullanmak da riski artırıyor. Telefonun ani ısınması, kendiliğinden kapanması veya performans düşüklüğü, pilin değiştirilmesi gerektiğine işaret edebilir.

UZMANLARDAN ÖNLEM ÖNERİLERİ

Pilin şiştiğini veya telefonun sebepsiz yere ısındığını fark ederseniz, cihazı kullanmaya devam etmeyin. Zamanında müdahale ve gerekli bileşenlerin değiştirilmesi, yangın ve diğer ciddi kazaları önleyebilir. Uzmanlar, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için cihazın bakımını ihmal etmemesini ve riskli durumları göz ardı etmemesini öneriyor.

