BYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere Kilitlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anlaşma kapsamında başkent Helsinki başta olmak üzere Espoo, Tampere ve Turku şehirlerinde yeni perakende satış merkezleri açılacak. BYD, bu hamleyle Finlandiyalı tüketicilere araç satın alma sürecinden satış sonrası hizmetlere kadar daha kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

'FİNLANDİYA STRATEJİK BİR PAZAR'

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, yapılan iş birliğini değerlendirerek, “Finlandiya, Avrupa’nın en hızlı büyüyen yeni enerji aracı pazarlarından biri. Veho ile kurduğumuz ortaklık sayesinde tüketiciler modellerimizi daha yakından tanıyacak ve deneyimleme şansı bulacak” ifadelerini kullandı.

8 MODEL YOLLARDA

BYD, 2023’te Finlandiya binek otomobil pazarına giriş yaptı. Şu anda saf elektrikli ve plug-in hibrit olmak üzere toplam 8 model satışta bulunuyor. Şirketin daha önce iş birliği yaptığı RSA ile yeni süreçte ilişkilerin devam edip etmediğine dair ise net bir açıklama yapılmadı.

TEMMUZ SATIŞ VERİLERİ AÇIKLANDI

BYD’nin paylaştığı verilere göre, temmuz ayında 344 bin 296 adet yeni enerji aracı satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,56 artış gösterirken, bir önceki aya göre yüzde 10,01 düşüş kaydedildi. Aynı dönemde şirketin yurt dışı satışları yıllık bazda yüzde 169 artış gösterirken, haziran ayına göre yüzde 10,34 geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi