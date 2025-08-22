En Çok Şikâyet Alan Otomobiller Açıklandı: Lüks Markalar da Kara Listeye Girdi
Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI), otomobil sektöründe dikkat çeken yeni araştırmasını yayımladı.
Sonuçlara göre ABD’li sürücüler, otomobillerinden her geçen yıl daha az memnuniyet duyuyor. Araştırma, özellikle bazı markaların kullanıcı beklentilerini karşılamada sınıfta kaldığını ortaya koydu.
LİSTENİN ZİRVESİNDE MEMNUNİYETSİZLİK VAR
Stellantis bünyesindeki markalar, araştırmada en düşük puanları aldı.
Chrysler – 69 puan
Ram – 69 puan
Dodge – en düşük puan alan markalardan biri
Jeep – son sıralarda yer aldı
Bu sonuçlarla birlikte Stellantis’in dört markası, “Amerika’nın en az sevilen otomobilleri” arasında kayda geçti.
LÜKS SEGMENTİN HAYAL KIRIKLIĞI BMW OLDU
Premium otomobillerde de tablo pek parlak değil. BMW, 75 puanla lüks segmentte en düşük memnuniyet oranına sahip marka oldu. Üstelik şirket, geçen yıla göre 4 puanlık kayıp yaşayarak kullanıcıların beklentilerini karşılamada geriledi.
KÜÇÜK MARKALAR DA YARA ALDI
Araştırmada “diğer” kategorisinde yer alan daha az bilinen markaların puanı da yüzde 9 düşerek 74’e geriledi. Bu durum, tüketicilerin yalnızca büyük markalara değil, küçük üreticilere karşı da güven kaybı yaşadığını gösteriyor.
HİBRİT VE ELEKTRİKLİLERDE MEMNUNİYET AZALDI
Çalışma, alternatif yakıtlı araçların da kullanıcıları tam anlamıyla tatmin etmediğini ortaya koydu.
Hibrit araçlar: 80’den 78’e düştü
Elektrikli araçlar: 77’den 73’e geriledi
Benzinli araçlar: 80 puanla sabit kaldı
Tüketicilerin özellikle menzil kaygısı ve ikinci el değer kaybı nedeniyle hibrit ve elektrikli modellere mesafeli yaklaştığı belirtildi.
ACSI verilerine göre Amerikalılar araçlarını artık daha uzun süre ellerinde tutuyor. Bu nedenle dayanıklılık, güvenilirlik ve garanti kapsamı kullanıcıların en öncelikli kriterleri arasına girdi. Örneğin, Ram bu eğilimi dikkate alarak 10 yıl / 100 bin mil güç aktarma organları garantisini devreye soktu.
Kaynak: Haber Merkezi