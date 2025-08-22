En Çok Şikâyet Alan Otomobiller Açıklandı: Lüks Markalar da Kara Listeye Girdi

Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI), otomobil sektöründe dikkat çeken yeni araştırmasını yayımladı.

En Çok Şikâyet Alan Otomobiller Açıklandı: Lüks Markalar da Kara Listeye Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sonuçlara göre ABD’li sürücüler, otomobillerinden her geçen yıl daha az memnuniyet duyuyor. Araştırma, özellikle bazı markaların kullanıcı beklentilerini karşılamada sınıfta kaldığını ortaya koydu.

LİSTENİN ZİRVESİNDE MEMNUNİYETSİZLİK VAR

Stellantis bünyesindeki markalar, araştırmada en düşük puanları aldı.

Chrysler – 69 puan

Ram – 69 puan

Dodge – en düşük puan alan markalardan biri

Jeep – son sıralarda yer aldı

Bu sonuçlarla birlikte Stellantis’in dört markası, “Amerika’nın en az sevilen otomobilleri” arasında kayda geçti.

En Çok Şikâyet Alan Otomobiller Açıklandı: Lüks Markalar da Kara Listeye Girdi - Resim : 1

LÜKS SEGMENTİN HAYAL KIRIKLIĞI BMW OLDU

Premium otomobillerde de tablo pek parlak değil. BMW, 75 puanla lüks segmentte en düşük memnuniyet oranına sahip marka oldu. Üstelik şirket, geçen yıla göre 4 puanlık kayıp yaşayarak kullanıcıların beklentilerini karşılamada geriledi.

KÜÇÜK MARKALAR DA YARA ALDI

Araştırmada “diğer” kategorisinde yer alan daha az bilinen markaların puanı da yüzde 9 düşerek 74’e geriledi. Bu durum, tüketicilerin yalnızca büyük markalara değil, küçük üreticilere karşı da güven kaybı yaşadığını gösteriyor.

En Çok Şikâyet Alan Otomobiller Açıklandı: Lüks Markalar da Kara Listeye Girdi - Resim : 2

HİBRİT VE ELEKTRİKLİLERDE MEMNUNİYET AZALDI

Çalışma, alternatif yakıtlı araçların da kullanıcıları tam anlamıyla tatmin etmediğini ortaya koydu.

Hibrit araçlar: 80’den 78’e düştü

Elektrikli araçlar: 77’den 73’e geriledi

Benzinli araçlar: 80 puanla sabit kaldı

Tüketicilerin özellikle menzil kaygısı ve ikinci el değer kaybı nedeniyle hibrit ve elektrikli modellere mesafeli yaklaştığı belirtildi.

ACSI verilerine göre Amerikalılar araçlarını artık daha uzun süre ellerinde tutuyor. Bu nedenle dayanıklılık, güvenilirlik ve garanti kapsamı kullanıcıların en öncelikli kriterleri arasına girdi. Örneğin, Ram bu eğilimi dikkate alarak 10 yıl / 100 bin mil güç aktarma organları garantisini devreye soktu.

BYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere KilitlendiBYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere KilitlendiEkonomi

Ne Tesla Ne BYD! Stellantis Rakiplerine Bayrak AçtıNe Tesla Ne BYD! Stellantis Rakiplerine Bayrak AçtıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sıfır Otomobil Elektrikli Otomobil Otomobil
Sanal Bahis Dünyasında Büyük Değişim: Bakanlık Harekete Geçti, Gizli Denetim Devrede Bakanlık Harekete Geçti, Gizli Denetim Devrede
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Turist Sayısında Düşüş! Güncel Rakamlar Belli Oldu Turist Sayısında Düşüş! Güncel Rakamlar Belli Oldu
Menajerini Darp Ettiği İddiasıyla Hakkında Soruşturma Açılmıştı! Blok3'ten Flaş Açıklama Blok3'ten Flaş Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar
Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi