En Çok Şikâyet Alan Otomobiller Açıklandı: Lüks Markalar da Kara Listeye Girdi

Sonuçlara göre ABD’li sürücüler, otomobillerinden her geçen yıl daha az memnuniyet duyuyor. Araştırma, özellikle bazı markaların kullanıcı beklentilerini karşılamada sınıfta kaldığını ortaya koydu.

LİSTENİN ZİRVESİNDE MEMNUNİYETSİZLİK VAR

Stellantis bünyesindeki markalar, araştırmada en düşük puanları aldı.

Chrysler – 69 puan

Ram – 69 puan

Dodge – en düşük puan alan markalardan biri

Jeep – son sıralarda yer aldı

Bu sonuçlarla birlikte Stellantis’in dört markası, “Amerika’nın en az sevilen otomobilleri” arasında kayda geçti.

LÜKS SEGMENTİN HAYAL KIRIKLIĞI BMW OLDU

Premium otomobillerde de tablo pek parlak değil. BMW, 75 puanla lüks segmentte en düşük memnuniyet oranına sahip marka oldu. Üstelik şirket, geçen yıla göre 4 puanlık kayıp yaşayarak kullanıcıların beklentilerini karşılamada geriledi.

KÜÇÜK MARKALAR DA YARA ALDI

Araştırmada “diğer” kategorisinde yer alan daha az bilinen markaların puanı da yüzde 9 düşerek 74’e geriledi. Bu durum, tüketicilerin yalnızca büyük markalara değil, küçük üreticilere karşı da güven kaybı yaşadığını gösteriyor.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİLERDE MEMNUNİYET AZALDI

Çalışma, alternatif yakıtlı araçların da kullanıcıları tam anlamıyla tatmin etmediğini ortaya koydu.

Hibrit araçlar: 80’den 78’e düştü

Elektrikli araçlar: 77’den 73’e geriledi

Benzinli araçlar: 80 puanla sabit kaldı

Tüketicilerin özellikle menzil kaygısı ve ikinci el değer kaybı nedeniyle hibrit ve elektrikli modellere mesafeli yaklaştığı belirtildi.

ACSI verilerine göre Amerikalılar araçlarını artık daha uzun süre ellerinde tutuyor. Bu nedenle dayanıklılık, güvenilirlik ve garanti kapsamı kullanıcıların en öncelikli kriterleri arasına girdi. Örneğin, Ram bu eğilimi dikkate alarak 10 yıl / 100 bin mil güç aktarma organları garantisini devreye soktu.

