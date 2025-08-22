Turist Sayısında Düşüş! Güncel Rakamlar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yerli turistin ekonomik kriz dolayısıyla daha az talepte bulunduğu otellere yabancı turistin ilgisi de düştü. Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki düşüş ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere yansıdı. Söz konusu verilere göre; 2025 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 oranında bir azalış göstererek 6 milyon 969 bin 546 adet oldu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalış olduğu tespit edildi.

EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN

2025 yılı temmuz ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14,08 (981 005) ile birinci, Rusya yüzde 13,68 (953 733) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,57 (597 155) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi (Birleşik Krallık) Polonya ve Hollanda izledi.

Kaynak: Haber Merkezi