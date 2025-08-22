Sanal Bahis Dünyasında Büyük Değişim: Bakanlık Harekete Geçti, Gizli Denetim Devrede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile finansal sistemde şeffaflığı artırmaya yönelik yeni adımlar atıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülükleri artırıldı. Bu bankalar, sektörel özelliklerine uygun olarak artık uyum programı oluşturmakla yükümlü olacak. Böylece, bu kurumların suç gelirleriyle mücadelede daha etkin bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

ARTIK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki bir işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal bayilere de yeni bir yükümlülük getirildi. Bu bayiler, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla uyum görevlisi atamak zorunda olacak. Bu adım, sanal ortamda faaliyet gösteren bahis platformlarının denetimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yönetmelik, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılması süreçlerine ilişkin prosedürleri de netleştirdi. Ayrıca, mevcut uyum görevlilerinin hak kaybı yaşamaması için bir geçiş süreci düzenlendi. Bu düzenlemeyle, finansal sistemde şüpheli işlemleri tespit etme ve önleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA