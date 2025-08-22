Sanal Bahis Dünyasında Büyük Değişim: Bakanlık Harekete Geçti, Gizli Denetim Devrede

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için yeni düzenlemeler getirdi. Sanal bahis bayilerine uyum görevlisi atama zorunluluğu getirilirken, kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülükleri artırıldı.

Son Güncelleme:
Sanal Bahis Dünyasında Büyük Değişim: Bakanlık Harekete Geçti, Gizli Denetim Devrede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile finansal sistemde şeffaflığı artırmaya yönelik yeni adımlar atıldı.

Sanal Bahis Dünyasında Büyük Değişim: Bakanlık Harekete Geçti, Gizli Denetim Devrede - Resim : 1

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülükleri artırıldı. Bu bankalar, sektörel özelliklerine uygun olarak artık uyum programı oluşturmakla yükümlü olacak. Böylece, bu kurumların suç gelirleriyle mücadelede daha etkin bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

ARTIK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki bir işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal bayilere de yeni bir yükümlülük getirildi. Bu bayiler, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla uyum görevlisi atamak zorunda olacak. Bu adım, sanal ortamda faaliyet gösteren bahis platformlarının denetimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sanal Bahis Dünyasında Büyük Değişim: Bakanlık Harekete Geçti, Gizli Denetim Devrede - Resim : 2

Yönetmelik, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılması süreçlerine ilişkin prosedürleri de netleştirdi. Ayrıca, mevcut uyum görevlilerinin hak kaybı yaşamaması için bir geçiş süreci düzenlendi. Bu düzenlemeyle, finansal sistemde şüpheli işlemleri tespit etme ve önleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Faladdin Soruşturmasının Ardından Yeni Siber Baskınlar! 46 Kişi TutuklandıFaladdin Soruşturmasının Ardından Yeni Siber Baskınlar! 46 Kişi TutuklandıGüncel

Sanal Bahis, Genç Polisin Sonu Oldu! Borçları Nedeniyle Canına KıydıSanal Bahis, Genç Polisin Sonu Oldu! Borçları Nedeniyle Canına KıydıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Bahis Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Güncelleme:
Turist Sayısında Düşüş! Güncel Rakamlar Belli Oldu Turist Sayısında Düşüş! Güncel Rakamlar Belli Oldu
127 Yıldır Güvenle Hizmet Veriyordu: Atatürk'ün Doktorunun Hastanesi Apar Topar Kapatılıyor Atatürk'ün Doktorunun Hastanesi Apar Topar Kapatılıyor
Metin Şentürk'ün En Acı Günü! 11 Aydır Kanserle Savaşan Kardeşi Hayatını Kaybetti Metin Şentürk'ün En Acı Günü
Otomotivde Tarihi Hamle: İki Otomotiv Devi Güçlerini Birleştirdi! Tofaş ve Stellantis Türkiye Tek Çatı Altında Otomotivde Tarihi Hamle: İki Otomotiv Devi Güçlerini Birleştirdi! KAP'a Bildirildi
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar
Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi