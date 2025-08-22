Otomotivde Tarihi Hamle: İki Otomotiv Devi Güçlerini Birleştirdi! Tofaş ve Stellantis Türkiye Tek Çatı Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tofaş, Stellantis grubunun Türkiye’deki tüm faaliyetlerini kendi bünyesine katmış oldu. Böylece Fiat, Peugeot, Opel, Citroen, Jeep, Alfa Romeo, Maserati ve DS markalarının distribütörlüğü artık tamamen Tofaş çatısı altında yürütülecek. Uzmanlara göre bu hamle, Türkiye otomotiv endüstrisinde son yılların en dikkat çekici kurumsal dönüşümlerinden biri olarak kayda geçti.

1 MİLYON ARAÇLIK HEDEF

Birleşme kararının ardından Tofaş, yeni yatırım planını da açıkladı. Şirket, 2026’nın üçüncü çeyreğinde üretime başlaması öngörülen hafif ticari araç projesi için 256 milyon Euro’ya kadar yatırım yapacak.

Yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

2032’ye kadar toplamda 1 milyon adet aracın banttan inmesi planlanıyor.

Üretilecek araçların önemli bir bölümü Orta Doğu ve Afrika pazarlarına ihraç edilecek.

Bu yatırımla birlikte Tofaş’ın toplam ihracat kapasitesinin 200-220 bin adede çıkması bekleniyor.

KAP AÇIKLAMASI

Tofaş, alınan kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Açıklamada, birleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine uygun şekilde, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceği ve genel kurul onayına gerek duyulmadığı belirtildi. Ayrıca bu süreçte bağımsız denetim raporu ve birleşme raporu hazırlama yükümlülüğü olmayacağı da vurgulandı.

Tofaş’ın Stellantis Türkiye operasyonlarını devralması, yalnızca markaların yönetiminde değil, Türkiye’deki otomotiv rekabetinde de dengeleri değiştirecek. Pazar payı açısından güçlü bir konsolidasyon sağlayacak birleşmenin, hem üretim hem de ihracat kapasitesini artırarak Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulu'muzun 20/08/2025 tarihli ve 2025/22 no'lu kararıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme Tebliği"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136 ve devamı maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde; Şirketimizin tek pay sahibi olduğu Stellantis Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Stellantis Türkiye") tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz ile Birleşme Tebliği'nin 13'üncü maddesinde tanımlandığı şekilde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ("Birleşme İşlemi"),

Birleşme İşleminde şirketlerin 30.06.2025 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

Birleşme Tebliği'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" başlıklı 13(2). maddesi uyarınca "Bağımsız Denetim Raporu", "Birleşme Raporu" ve "Uzman Kuruluş Görüşü"nün hazırlanmasına gerek olmadığına, ayrıca Birleşme İşlemi çerçevesinde Şirketimiz Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi nezdinde herhangi bir sermaye artırımı gerçekleştirilmemesine, bu kapsamında Birleşme İşlemi'nin SPK'nın II-23.3. sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamına girmediğine,

Bu kapsamda Stellantis Türkiye ile Birleşme Sözleşmesi imzalanmasına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Birleşme İşlemi'nin genel kurulun onayına sunulmasına gerek bulunmadığına, Birleşme İşlemi'ne ilişkin gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve/veya temin edilmesine ve onay için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu kolaylaştırılmış usulde birleşme sürecine ilişkin gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi