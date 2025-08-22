Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı

Yoğun iş temposu, dinlenme eksikliği ve kronik stres, zamanla ruhsal ve bedensel sağlığı olumsuz etkileyerek “duygusal tükenmişlik” adı verilen ciddi bir tabloya yol açabiliyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Motivasyon kaybı, ilgisizlik, halsizlik ve umutsuzluk hissiyle başlayan bu süreç, kişinin hem özel hem de iş hayatında büyük sorunlara neden olabiliyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, bu tür tükenmişlik durumuna en yatkın burçları sıraladı. İşte o 3 burç...

Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı - Resim : 1

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, olayları fazlasıyla içselleştirmeleriyle biliniyor. Duygularını derin yaşayan bu burç, her detayı kendine dert ederek iç huzurunu kaybedebiliyor. Bu yoğun duygusal yük, zamanla ilgisizlik ve kayıtsızlık olarak geri dönüyor.

OĞLAK BURCU

Çalışkanlığıyla öne çıkan Oğlak burçları, iş hayatına fazlasıyla odaklandıkları için dinlenmeyi ihmal ediyor. Tatil yapmayan, mola vermeyen Oğlaklar, enerjilerini hızla tüketerek duygusal çöküşe sürüklenebiliyor.

Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı - Resim : 2

İKİZLER BURCU

Dışarıdan neşeli ve enerjik görünseler de İkizler burcu, aynı anda birçok rolü birden üstleniyor. Sürekli aktif olma çabası, onları zamanla yıpratıyor. Sonuçta hayatın hiçbir alanına ilgi göstermeyen bir kayıtsızlık içine girebiliyorlar.

Son Güncelleme:
Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı
