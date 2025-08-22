İslam Memiş: Altın Satışında Yeni Dönem Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmede, vatandaşların uzun süredir beklediği 0,25 ve yarım gram altın satışlarının yeniden gündeme alınacağını aktardı. Memiş, “Altın satışında yeni bir dönem başlıyor” diyerek gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

ALTIN SATIŞINDA SERTİFİKALI DÖNEM BAŞLIYOR

Memiş, özellikle kolye, küpe ve kelepçe gibi işçilikli altınlarda tüketicilerin sıkça mağdur edildiğine dikkat çekti. Atölyelerde altın dışında farklı madenlerin fazla kullanılması nedeniyle şikâyetlerin arttığını belirten Memiş, yeni sistemle birlikte bu sürecin son bulacağını söyledi.

Yeni düzenlemeye göre, piyasaya sürülecek tüm işçilikli altınların üzerinde sertifika bulunacak. Bu belgede, üründe kullanılan taşın, yayın veya ek madenlerin gramajı net şekilde yazılacak.

YATIRIMCI DA ESNAF DA GÜVENDE OLACAK

Memiş, uygulamanın yalnızca tüketiciyi değil, kuyumcu esnafını da koruyacağını vurgulayarak şunları söyledi:

Üzerinde kaç gram taş var, kaç gram yay var. Hepsi sertifika ile belgelenecek. Sektörde bütün ezberler bozulacak. Tüketici korunacak, kuyumcu esnafı korunacak. Bu tür haberlerle sektör artık muhatap olmayacak.

Yeni düzenleme ile birlikte kuyumculuk sektöründe güvenin artması, vatandaşların işçilikli altına olan ilgisinin de yeniden yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi