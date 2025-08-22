Son 50 Yılın En Verimli Hasadı Oldu! Fiyatı 6 Bin Liradan Satılıyor: Bir Damlası Altın Değerinde

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası’nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı, son 50 yılın en yüksek verimine ulaştı. Rekoltenin üç kat artış göstermesiyle birlikte balın kilogram fiyatı bu yıl 6 bin TL olarak açıklandı.

Son Güncelleme:
Son 50 Yılın En Verimli Hasadı Oldu! Fiyatı 6 Bin Liradan Satılıyor: Bir Damlası Altın Değerinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2021 yılında coğrafi işaret alarak tescillenen Anzer Balı, hem Türkiye’de hem de yurt dışında yoğun talep görüyor. Anzerli üreticiler, yeni sezon ballarını tahlil için kooperatiflere teslim etmeye başlarken, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan ölçümlerde rekoltenin kovan başına 6,5 kilograma ulaştığı belirlendi.

Geçtiğimiz yıl 4 bin TL’den satışa sunulan bal, bu sezon 6 bin TL’ye alıcı bulacak. Fiyat listesine göre yarım kilo bal 3 bin TL, 250 gram bal ise 1500 TL’den satılacak.

Son 50 Yılın En Verimli Hasadı Oldu! Fiyatı 6 Bin Liradan Satılıyor: Bir Damlası Altın Değerinde - Resim : 1

SON 50 YILIN EN VERİMLİ HASAT DÖNEMİ OLDU

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, 2025-2026 sezonunun üretim açısından tarihi bir yıl olduğunu söyledi. Haziran ayında yağan kar nedeniyle rekoltenin düşük olacağı endişesi yaşadıklarını belirten Deniz, yüksek rakım sayesinde don oluşmadığını ve verimin beklenmedik şekilde arttığını dile getirdi.

Deniz, “Hacettepe Üniversitesi'nden Aslı Hocamız ve ekibi Anzer Yaylası'na gelerek bazı kovanları numune olarak almaktadır. O kovanlardan alınan ortalamayla 1 kovanın bal üretimi 6 buçuk kilogram olarak belirlendi. Yani Anzer Yaylası'nda ki 1 kovanda bu sezon ortalama 6 buçuk kilogram bal üretildi. Bu nedenle bu yıla son 50 yılın en verimli sezonu diyebiliriz” dedi.

Son 50 Yılın En Verimli Hasadı Oldu! Fiyatı 6 Bin Liradan Satılıyor: Bir Damlası Altın Değerinde - Resim : 2

SAHTE ÜRÜN UYARISI

Deniz, tüketicileri sahte bal konusunda uyararak, “Anzer Balı'nda dikkat etmemiz gereken en önemli konu; Anzer Balı'nın Tarım Bakanlığı tarafından Coğrafi İşaretli, mühürlü, etiketli ve sertifikalı olmasıdır. Gerçek Anzer Balı'nın üzerinde Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün vurmuş olduğu ‘Coğrafi İşaret Tescili Logosu' bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Son 50 Yılın En Verimli Hasadı Oldu! Fiyatı 6 Bin Liradan Satılıyor: Bir Damlası Altın Değerinde - Resim : 3

Yüksek fiyatı nedeniyle istismara açık bir ürün olduğunu vurgulayan Deniz, “Maalesef piyasa bazı özel ve şahıs firmalarının Anzer ibaresini kullanarak gerçek olmayan ballar Anzer Balı gibi satılmakta. Bu durum hem vatandaşımızı kandırmakta hem de bizim tüketicimizi mağdur etmekte. Gerçek Anzer Balı Hacettepe Üniversitesi'nde tahlili yapıldıktan sonra üzerine Coğrafi İşaret Tescili logosu vurulmaktadır. Bunun dışındakiler kesinlikle onaydan geçmemiş, gerçek Anzer Balı olmayan ballardır” diye konuştu.

BYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere KilitlendiBYD Masaya Oturdu: Sektör Gelecek Habere KilitlendiEkonomi

Ne Tesla Ne BYD! Stellantis Rakiplerine Bayrak AçtıNe Tesla Ne BYD! Stellantis Rakiplerine Bayrak AçtıEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Hasat Bal Rize
Son Güncelleme:
2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı Bursalı Şirketin Tamamı Hintli Milyardere Satıldı
Emeklilerin Acı İsyanı: 'Yemeden İçmeden Parklarda Duruyoruz, Yazık Günah Değil mi?' 'Yemeden İçmeden Parklarda Duruyoruz'
Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı
Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar