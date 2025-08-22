Son 50 Yılın En Verimli Hasadı Oldu! Fiyatı 6 Bin Liradan Satılıyor: Bir Damlası Altın Değerinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2021 yılında coğrafi işaret alarak tescillenen Anzer Balı, hem Türkiye’de hem de yurt dışında yoğun talep görüyor. Anzerli üreticiler, yeni sezon ballarını tahlil için kooperatiflere teslim etmeye başlarken, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan ölçümlerde rekoltenin kovan başına 6,5 kilograma ulaştığı belirlendi.

Geçtiğimiz yıl 4 bin TL’den satışa sunulan bal, bu sezon 6 bin TL’ye alıcı bulacak. Fiyat listesine göre yarım kilo bal 3 bin TL, 250 gram bal ise 1500 TL’den satılacak.

SON 50 YILIN EN VERİMLİ HASAT DÖNEMİ OLDU

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, 2025-2026 sezonunun üretim açısından tarihi bir yıl olduğunu söyledi. Haziran ayında yağan kar nedeniyle rekoltenin düşük olacağı endişesi yaşadıklarını belirten Deniz, yüksek rakım sayesinde don oluşmadığını ve verimin beklenmedik şekilde arttığını dile getirdi.

Deniz, “Hacettepe Üniversitesi'nden Aslı Hocamız ve ekibi Anzer Yaylası'na gelerek bazı kovanları numune olarak almaktadır. O kovanlardan alınan ortalamayla 1 kovanın bal üretimi 6 buçuk kilogram olarak belirlendi. Yani Anzer Yaylası'nda ki 1 kovanda bu sezon ortalama 6 buçuk kilogram bal üretildi. Bu nedenle bu yıla son 50 yılın en verimli sezonu diyebiliriz” dedi.

SAHTE ÜRÜN UYARISI

Deniz, tüketicileri sahte bal konusunda uyararak, “Anzer Balı'nda dikkat etmemiz gereken en önemli konu; Anzer Balı'nın Tarım Bakanlığı tarafından Coğrafi İşaretli, mühürlü, etiketli ve sertifikalı olmasıdır. Gerçek Anzer Balı'nın üzerinde Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün vurmuş olduğu ‘Coğrafi İşaret Tescili Logosu' bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yüksek fiyatı nedeniyle istismara açık bir ürün olduğunu vurgulayan Deniz, “Maalesef piyasa bazı özel ve şahıs firmalarının Anzer ibaresini kullanarak gerçek olmayan ballar Anzer Balı gibi satılmakta. Bu durum hem vatandaşımızı kandırmakta hem de bizim tüketicimizi mağdur etmekte. Gerçek Anzer Balı Hacettepe Üniversitesi'nde tahlili yapıldıktan sonra üzerine Coğrafi İşaret Tescili logosu vurulmaktadır. Bunun dışındakiler kesinlikle onaydan geçmemiş, gerçek Anzer Balı olmayan ballardır” diye konuştu.

Kaynak: İHA