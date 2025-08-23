SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye nüfusunun yüzde 99’una sağlık hizmeti sunarken, sağlık hizmeti sunan kurumların belirlenen kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor. Kurallara aykırı durumlarda SGK’nın çeşitli yaptırımlar uyguladığı ifade edildi.

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığına göre, zorunlu ve isteğe bağlı sigortalı vatandaşların kamu hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerde de tedavi olabildiğini belirtti. SGK’nın, vatandaşların kaliteli, eşit, erişilebilir ve bilimsel standartlara uygun sağlık hizmeti alabilmesi için özel hastanelerle sözleşme yaptığını hatırlatan Karakaş, bu hastanelerin hem SGK’dan ücret aldığını hem de belirli sınırlar dahilinde hastalardan ilave ücret talep edebildiğini söyledi.

Üniversite hastanelerinde öğretim üyeleri tarafından mesai dışı verilen sağlık hizmetlerinde de SGK’nın belirlediği oranlarda ilave ücret alınabildiğini ifade eden Karakaş, bu sınırların aşılması halinde kurumun denetim ve yaptırım hakkını kullandığını vurguladı.

İLAVE ÜCRET ALINAMAYACAK KİŞİLER BELİRLENDİ

Karakaş’ın açıklamalarına göre, SGK bazı kişilere sunulan sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağını açıkça belirledi. Bu kişiler arasında: Gazi ve şehit yakınları, Harp malulleri, İstiklal madalyası sahipleri, 1005 sayılı Kanun’a göre şeref aylığı alan kişiler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu yakınları bulunuyor.

ACİL SERVİSLERDE EK ÜCRET YASAK

SGK Uzmanı Karakaş, acil servislerde sunulan sağlık hizmetlerinde de hiçbir şekilde katılım payı veya ilave ücret alınamayacağını hatırlattı. Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) göre SGK ile sözleşmeli ya da sözleşmesiz tüm sağlık hizmet sunucuları bu kurala uymak zorunda.

Hastanın, acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilip servise yatırılması ya da başka bir hastaneye sevk edilmesiyle acil halin sona erdiğini belirten Karakaş, bu süre içinde sunulan tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması gerektiğini ifade etti.

Karakaş, acil durumun sona erdiğinin hasta veya yakınına yazılı olarak “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” ile bildirilmeden ilave ücret talep edilemeyeceğinin altını çizdi.

BAZI TEDAVİLERDE İLAVE ÜCRET TALEP EDİLEMEZ

İsa Karakaş, yalnızca acil servislerde değil, bazı önemli tedavilerde de SGK mevzuatına göre ilave ücret alınamayacağını vurguladı. Bu hizmetler şunları kapsıyor:

Yoğun bakım hizmetleri

Yanık tedavisi

Kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop vb.)

Yenidoğan sağlık hizmetleri

Organ, doku ve kök hücre nakilleri

Doğumsal anomalilere yönelik cerrahi işlemler

Hemodiyaliz tedavileri

Kardiyovasküler cerrahi işlemler (istisnalar hariç)

İşitsel implantlar

Pandemi teşhis ve tedavileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi