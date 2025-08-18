Emeklilere Kötü Haber! SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2026 İçin Dikkat Çeken Tahmin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de emeklilerin geçim mücadelesi her geçen gün zorlaşıyor. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira olarak belirlenmiş olsa da dul ve yetim aylıkları bu rakamın çok altında kalarak açlık sınırının dahi gerisinde seyrediyor. Barınma, gıda, enerji ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken emekliler, ekonomik darboğazda yaşam savaşı veriyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında, Avrupa’da düşük gelirli emeklilere sağlanan ek yardımlara dikkat çekerek, Türkiye’deki emeklilerin ciddi bir gelir kısıtlılığı içinde olduğunu vurguladı. Erdursun, “Açlık ve yoksulluk sınırları dikkate alındığında, Türkiye’deki emeklilerin büyük bir kısmı zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi zorluk çekiyor” dedi.

2026’DA EMEKLİLERİ ÜZECEK TAHMİN

Emekli aylıklarında düzenleme beklentisi sürerken, Erdursun’dan kötü haber geldi. Hükümetin yıl sonu enflasyon hedeflerini hatırlatan Erdursun, 2026 için yüzde 12, 2027 için ise yüzde 8 enflasyon hedefi doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zamların sınırlı kalacağını ifade etti. “2026 Ocak ayında yapılacak enflasyon farklarının yüzde 10’larda kalacağını düşünüyorum. Bu durumda emeklilerin alım gücü 2026 yılında daha da düşecek” diyen Erdursun, milyonlarca emeklinin umutlarını yıkan bir tablo çizdi.

Kaynak: Dünya gazetesi