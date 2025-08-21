SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi
Ev hanımlarına müjde verildi! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düğmeye bastı. Yeni düzenlemelerle isteğe bağlı sigorta, esnaf muafiyet belgesi ve doğum borçlanması ile kadınlara sosyal güvence sağlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’deki ev hanımlarına yönelik dev bir adım geliyor. Çalışmayan ev hanımlarına yönelik SGK’nın geliştirdiği yeni uygulamalar sayesinde, ev hanımlarına emeklilik fırsatı sunuluyor. Bu sistem, kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmalarını ve geleceğe daha güvenle bakmalarını amaçlıyor.
Özellikle ekonomik zorluklar yaşayan kadınlar için büyük bir avantaj olan bu uygulamalarla birlikte, ev hanımları da prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabiliyor. Peki bu sosyal güvenceler neler?
İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYLA EMEKLİLİK HAKKI
SGK’nın sunduğu isteğe bağlı sigorta sistemi, ev hanımlarına kendi primlerini ödeyerek sosyal güvence kazanma imkânı veriyor. Bu yöntem sayesinde kadınlar, herhangi bir işverene bağlı olmadan emeklilik için gerekli gün sayılarını tamamlayabiliyor.
Primler düzenli olarak ödendiğinde, emeklilik hakkı doğuyor ve sağlık hizmetlerinden de yararlanma imkânı sağlanıyor.
DOĞUM BORÇLANMA AVANTAJI
Ev hanımlarına sunulan bir diğer kolaylık da doğum borçlanması. Çocuk sahibi kadınlar, doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri sigorta başlangıcına ekleyebiliyor. Bu da kadınların daha erken emekli olmasının önünü açıyor.
Bu sistem, özellikle birden fazla çocuk sahibi olan kadınlara büyük avantaj sağlıyor.
SGK YETKİLELERİNDEN İLK AÇIKLAMA
SGK yetkilileri, ev hanımlarının bu fırsatlardan daha kolay yararlanabilmesi için bilgilendirme çalışmalarını artırdıklarını belirtiyor. Başvuruların e-Devlet veya en yakın SGK birimlerinden yapılabileceği ifade ediliyor.
Kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak bu adımlar, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısına da katkı sunacak.