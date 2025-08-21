SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi

SGK YETKİLELERİNDEN İLK AÇIKLAMA

SGK yetkilileri, ev hanımlarının bu fırsatlardan daha kolay yararlanabilmesi için bilgilendirme çalışmalarını artırdıklarını belirtiyor. Başvuruların e-Devlet veya en yakın SGK birimlerinden yapılabileceği ifade ediliyor.

Kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak bu adımlar, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısına da katkı sunacak.