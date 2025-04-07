Dev Dalgalarla Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti: Gören Gözlerine İnanamadı

Hatay'da vatandaşlar gözlerine inanamadı... Dev dalgalar sahile "roket" getirdi. Vatandaşlar korkuyla ekiplere haber verdi. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken yürekleri rahatlatan açıklama geldi.

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Dev Dalgalarla Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti: Gören Gözlerine İnanamadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahilde, boş bir roket mermisi görüldü. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş olan mermiyi fark ederek hemen ekiplere bildirdi.

Dev Dalgalarla Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti: Gören Gözlerine İnanamadı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu merminin boş olduğunu tespit etti.

Dev Dalgalarla Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti: Gören Gözlerine İnanamadı - Resim : 2

Roket mermisini güvenli bir şekilde alarak muhafaza altına alan ekipler, konuya dair soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA-DHA

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Hatay Jandarma Deniz
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