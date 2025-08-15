Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz en çok emeklileri etkilemiş durumda. Geçinme sorunu yaşayan emekli vatandaşları için harekete geçen Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayan emeklilere birçok avantaj sunacak “Emekli Kart” projesini resmen başlattı. Bu karta sahip olan emekliler, anlaşmalı işletmelerde indirimli hizmetlerden yararlanacak. Bu uygulama ile emeklilere binen geçinme yükünün hafifletilmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konyaaltı Belediyesi'nin tüm ilçelerde geçerli olacak "Emekli Kart" projesi resmen başlatıldı. Yetkililer bu kartları emekli vatandaşlara dağıtmaya başlarken bu proje ilçede yaşayan emekliler için birçok avantaj sağlayacak.

'Emekli Kart' projesi kartla işleme alınacak. Kartlarını alan emekliler anlaşmalı işletmelerde indirimli hizmetlerden yararlanmış olacak.

Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor - Resim : 1

Emekli vatandaşlar, Emekli Kart ile sağlık sektörü başta olmak üzere ilçede bulunan birçok anlaşmalı noktadan indirimli olarak faydalanacak.

Ayrıca, kartlarına kavuşan emekli vatandaşlar, bu anlamlı proje için Başkan Cem Kotan ve tüm belediye personeline teşekkürlerini iletti.

Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor - Resim : 2

Emekli Kart’ını teslim alan Ayşe Türkan Maneoğlu, "Emekli Kart projesini duyunca çok memnun oldum. Emekliliğimiz Konyaaltı’nda çok iyi geçiyor. Tüm personel, bizimle çok ilgileniyor. Rahatlığımızı düşündüğünüz için çok teşekkür ederiz. Kartın birçok avantajı var. Böyle bir projeye ihtiyacımız vardı. Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’a binlerce kez teşekkür ediyorum." dedi.

Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor - Resim : 3

Projeden oldukça memnun olduklarını ifade eden Nurullah Yücel, "Gayet olumlu bir proje. Özellikle sağlık alanında ayrıcalık sağlaması bizler için çok önemli. Konyaaltı’nda emeklilerin nefes alıp dinlenebileceği rahat alanlar var. İlçemizde yapılan hizmetler hepimiz için çok değerli. Başkan Cem Kotan’a ve tüm personele hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan Enflasyonla Mücadelede Yeni Yol HaritasıMerkez Bankası'ndan Enflasyonla Mücadelede Yeni Yol HaritasıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emekli Konya
Son Güncelleme:
SGK'dan Milyonlarca Kişiye Müjde! Emekli Promosyonlarında Yeni Dönem: Artık Onlarda Alabilecek SGK'dan Milyonlarca Kişiye Müjde
Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular!
Konutta Yeni Dönem Resmen Başlıyor! 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı: Artık O Daireler İnşa Edilebilecek Konutta Yeni Dönem, 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı