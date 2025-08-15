Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konyaaltı Belediyesi'nin tüm ilçelerde geçerli olacak "Emekli Kart" projesi resmen başlatıldı. Yetkililer bu kartları emekli vatandaşlara dağıtmaya başlarken bu proje ilçede yaşayan emekliler için birçok avantaj sağlayacak.

'Emekli Kart' projesi kartla işleme alınacak. Kartlarını alan emekliler anlaşmalı işletmelerde indirimli hizmetlerden yararlanmış olacak.

Emekli vatandaşlar, Emekli Kart ile sağlık sektörü başta olmak üzere ilçede bulunan birçok anlaşmalı noktadan indirimli olarak faydalanacak.

Ayrıca, kartlarına kavuşan emekli vatandaşlar, bu anlamlı proje için Başkan Cem Kotan ve tüm belediye personeline teşekkürlerini iletti.

Emekli Kart’ını teslim alan Ayşe Türkan Maneoğlu, "Emekli Kart projesini duyunca çok memnun oldum. Emekliliğimiz Konyaaltı’nda çok iyi geçiyor. Tüm personel, bizimle çok ilgileniyor. Rahatlığımızı düşündüğünüz için çok teşekkür ederiz. Kartın birçok avantajı var. Böyle bir projeye ihtiyacımız vardı. Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’a binlerce kez teşekkür ediyorum." dedi.

Projeden oldukça memnun olduklarını ifade eden Nurullah Yücel, "Gayet olumlu bir proje. Özellikle sağlık alanında ayrıcalık sağlaması bizler için çok önemli. Konyaaltı’nda emeklilerin nefes alıp dinlenebileceği rahat alanlar var. İlçemizde yapılan hizmetler hepimiz için çok değerli. Başkan Cem Kotan’a ve tüm personele hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi