Konutta Yeni Dönem Resmen Başlıyor! 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı: Artık O Daireler İnşa Edilebilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

8 yıl önce yapımı yasaklanan 1+0 daireler Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte tekrardan inşa edilecek. Yapılacak yeni stüdyo daireler, belirlenen yeni standartlar ve bazı teknik koşullara bağlı olacak. Yasaklanma nedenini net bir şekilde açıklayan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, "Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman yaşamında huzursuzluk yaratması." dedi.

YENİ DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

Çıkan kararın detaylarını net bir şekilde açıklayan Mimar Ahmet Erkutoğlu, "Çıkan karar, dar kenarı en az 2,5 metre, alanı ise 9 metrekare olan bir yatak nişinin yapılabileceğini söylüyor. Bu, aslında yine 1+1 demektir. Sadece yatak odasına duvar yapmak zorunda değiliz. Yatak alanı açık şekilde salona entegre edilebilir. Önceden 12 metrekare olan salon alanı, yeni düzenleme ile 21 metrekareye çıkarılabilecek." ifadelerini kullandı.

KİRA FİYATLARINI DÜŞÜREBİLİR

Yeni düzenlemenin konut fiyatlarını düşürebileceğini ifade eden Mimar Ahmet Erkutoğlu, "Öğrenciler, bekar çalışanlar ve kısa süreli konut ihtiyacı olanlar için bu tip daireler hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor." dedi.

Yasağın kalkmasıyla birlikte özellikle arsa maliyetlerinin yüksek olduğu şehir merkezlerinde küçük metrekareli daire projelerinin yeniden gündeme geleceği öngörülüyor. Müteahhitler, yeni standartlar çerçevesinde tasarlanacak 1+0 dairelerin hem yatırımcı hem de kullanıcı açısından cazip hale gelebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi