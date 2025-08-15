Milyonlarca Memurun Beklediği Haber! Kritik Temas İçin Geri Sayım... Toplu Sözleşme Görüşmesinde Saat Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme zammı süreci sürerken, hükümetin ilk teklifi 2026 ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikici altı ayı için 4 zam oldu. Ancak, Memur-Sen başta olmak üzere sendikalar bu teklifi yeterli bulmadı.

Gözler ikinci teklife çevrildi. Memur toplu sözleşme zammı görüşmelerinde, ikinci teklif bugün masaya geliyor. Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu İş Başkanlarının saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geleceği öğrenildi.

Işıkhan’ın teklif sunması halinde masada yer alan konfederasyon genel başkanları gelinen noktaya ilişkin basın açıklaması yapacak.

19 Ağustos 2025 Salı günü ise müzakerelerin tamamlanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ NE?

Memur-Sen ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etmişti. Bu oranlar gelecek sene için ise yüzde 20 ve yüzde 15 oldu. Memur-Sen’in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam olmuştu.

Memur-Sen ilk zam teklifinin ardından 81 ilde eylem kararı almıştı. Memurlar, pek çok kamu binası önünde toplanarak zam taleplerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi