Milyonlarca Memurun Beklediği Haber! Kritik Temas İçin Geri Sayım... Toplu Sözleşme Görüşmesinde Saat Belli Oldu

Hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu 2026-2027 zam teklifi Memur-Sen tarafından yetersiz bulundu. Gözler, bugün saat 16:30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yapılacak ikinci teklif görüşmesine çevrildi. Memur-Sen’in yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talebi masada.

Son Güncelleme:
Milyonlarca Memurun Beklediği Haber! Kritik Temas İçin Geri Sayım... Toplu Sözleşme Görüşmesinde Saat Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme zammı süreci sürerken, hükümetin ilk teklifi 2026 ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikici altı ayı için 4 zam oldu. Ancak, Memur-Sen başta olmak üzere sendikalar bu teklifi yeterli bulmadı.

Gözler ikinci teklife çevrildi. Memur toplu sözleşme zammı görüşmelerinde, ikinci teklif bugün masaya geliyor. Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu İş Başkanlarının saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geleceği öğrenildi.

Milyonlarca Memurun Beklediği Haber! Kritik Temas İçin Geri Sayım... Toplu Sözleşme Görüşmesinde Saat Belli Oldu - Resim : 1

Işıkhan’ın teklif sunması halinde masada yer alan konfederasyon genel başkanları gelinen noktaya ilişkin basın açıklaması yapacak.

19 Ağustos 2025 Salı günü ise müzakerelerin tamamlanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ NE?

Memur-Sen ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etmişti. Bu oranlar gelecek sene için ise yüzde 20 ve yüzde 15 oldu. Memur-Sen’in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam olmuştu.

Milyonlarca Memurun Beklediği Haber! Kritik Temas İçin Geri Sayım... Toplu Sözleşme Görüşmesinde Saat Belli Oldu - Resim : 2

Memur-Sen ilk zam teklifinin ardından 81 ilde eylem kararı almıştı. Memurlar, pek çok kamu binası önünde toplanarak zam taleplerini dile getirdi.

Bugün Son Gündü... Memur-Sen'den Zam Açıklaması! Kriz mi Var?Bugün Son Gündü... Memur-Sen'den Zam Açıklaması! Kriz mi Var?Ekonomi

Milyonlarca Memurun Gözü Kulağı Bu Görüşmelerde, İkinci Teklif Bugün VerilecekMilyonlarca Memurun Gözü Kulağı Bu Görüşmelerde, İkinci Teklif Bugün VerilecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Memur Vedat Işıkhan
Son Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten Piyasaların Enflasyon Beklentisine İlk Yorum Şimşek'ten Piyasaların Enflasyon Beklentisine İlk Yorum
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı! 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
İki Kişi Öldü 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı! Ünlü Peynir Markası Acilen Raflardan Toplatılıyor Ünlü Peynir Markası Raflardan Toplatılıyor
Sürücüler Dikkat! Uzmanı Uyardı: Cebinizin Yanmaması İçin Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Kontrol Edin Sürücüler Dikkat! Uzmanı Uyardı: Cebinizin Yanmaması İçin Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Kontrol Edin
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı