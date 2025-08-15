Merkez Bankası'ndan Enflasyonla Mücadelede Yeni Yol Haritası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası (MB), Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Toplantısı'nda duyurduğu yeni iletişim stratejisinin ayrıntılarını paylaştı.

Orta vadede enflasyonun yüzde 5'e gittiği dezenflasyon sürecinde daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleri olan 'ara hedefler' para politikası düzeyinin ayarlanmasında referans olarak alınacak.

VERİ AKIŞI DİKKATE ALINACAK

MB'nin açıklayacağı enflasyon tahminleri veri akışına bağlı olarak revize edilebilecek. Taahhüt ve çıpa işlevi görecek olan ara hedeflerde de rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değişikliğe gidilmeyecek.

ARA HEDEF NEDİR?

Ara hedef, yıl sonlarında ulaşılması taahhüt edilen enflasyon seviyesini ifade ediyor. Merkez Bankası bu seviyeleri, piyasa beklentilerini yönlendirmek ve güveni artırmak için bir taahhüt ve 'çapa' olarak kullanacak.

2026-2027 HEDEFLERİ

Merkez Bankası, enflasyon için belirlediği yıl sonu ara hedeflerini şu şekilde açıkladı:

2026 yılı sonu hedefi: Yüzde 16

2027 yılı sonu hedefi: Yüzde 9

Bu hedefler, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmeye yönelik politikalarda yol gösterici olacak.

Kaynak: Haber Merkezi