Merkez Bankası'ndan Enflasyonla Mücadelede Yeni Yol Haritası
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadeleye ilişkin yeni iletişim stratejisinin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre 2026 sonu için enflasyon hedefi yüzde 16.
Merkez Bankası (MB), Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Toplantısı'nda duyurduğu yeni iletişim stratejisinin ayrıntılarını paylaştı.
Orta vadede enflasyonun yüzde 5'e gittiği dezenflasyon sürecinde daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleri olan 'ara hedefler' para politikası düzeyinin ayarlanmasında referans olarak alınacak.
VERİ AKIŞI DİKKATE ALINACAK
MB'nin açıklayacağı enflasyon tahminleri veri akışına bağlı olarak revize edilebilecek. Taahhüt ve çıpa işlevi görecek olan ara hedeflerde de rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değişikliğe gidilmeyecek.
ARA HEDEF NEDİR?
Ara hedef, yıl sonlarında ulaşılması taahhüt edilen enflasyon seviyesini ifade ediyor. Merkez Bankası bu seviyeleri, piyasa beklentilerini yönlendirmek ve güveni artırmak için bir taahhüt ve 'çapa' olarak kullanacak.
2026-2027 HEDEFLERİ
Merkez Bankası, enflasyon için belirlediği yıl sonu ara hedeflerini şu şekilde açıkladı:
2026 yılı sonu hedefi: Yüzde 16
2027 yılı sonu hedefi: Yüzde 9
Bu hedefler, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmeye yönelik politikalarda yol gösterici olacak.
