Gizemli Beyaz Köpük ve Ölü Balıklar Endişe Yarattı, 2 Plaj Kapatıldı
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde kıyıya vuran beyaz köpük ve ölü balıkların ardından bölgedeki sörfçüler de rahatsızlandı. İki plaj kullanıma kapatıldı.
Güney Avustralya eyaletinde kıyıya vuran beyaz köpük ve ölü balıkların ardından sörfçülerin göz yanması, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetler yaşaması üzerine Adelaide kentindeki iki plaj kullanıma kapatıldı. Yetkililer, bu olağanüstü durumun nedenini araştırıyor.
Güney Avustralya Çevre Koruma Kurumu yetkilisi Sam Gaylard, olayın büyük ihtimalle olağandışı hava koşulları sonucu oluşan mikroalg patlamasından kaynaklanabileceğini belirtti. İncelemelerin sürdüğünü aktaran yetkililer, plajların en kısa sürede yeniden açılmasının planlandığını duyurdu.
Kaynak: AA