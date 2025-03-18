Gizemli Beyaz Köpük ve Ölü Balıklar Endişe Yarattı, 2 Plaj Kapatıldı

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde kıyıya vuran beyaz köpük ve ölü balıkların ardından bölgedeki sörfçüler de rahatsızlandı. İki plaj kullanıma kapatıldı.

Gizemli Beyaz Köpük ve Ölü Balıklar Endişe Yarattı, 2 Plaj Kapatıldı

Güney Avustralya eyaletinde kıyıya vuran beyaz köpük ve ölü balıkların ardından sörfçülerin göz yanması, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetler yaşaması üzerine Adelaide kentindeki iki plaj kullanıma kapatıldı. Yetkililer, bu olağanüstü durumun nedenini araştırıyor.

Güney Avustralya Çevre Koruma Kurumu yetkilisi Sam Gaylard, olayın büyük ihtimalle olağandışı hava koşulları sonucu oluşan mikroalg patlamasından kaynaklanabileceğini belirtti. İncelemelerin sürdüğünü aktaran yetkililer, plajların en kısa sürede yeniden açılmasının planlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler
Avustralya Hasta Hastane
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Dönüşleri Defalarca Ertelenmişti: 9 Aylık 'Uzay Esareti' Bitiyor 9 Aylık 'Uzay Esareti' Bitiyor
Kennedy Suikastıyla İlgili Tüm Belgeler Açıklanacak: 'Hiçbir Şeyi Sansürlemeyeceğiz' Kennedy Suikastıyla İlgili Tüm Belgeler Açıklanacak
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak, Türkiye'de Bir İlk Olacak Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz