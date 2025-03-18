Dönüşleri Defalarca Ertelenmişti: 9 Aylık 'Uzay Esareti' Bitiyor

Aylardır Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan iki astronota ilişkin sevindiren haber geldi. 9 aydır istasyonda mahsur kalan iki astronot SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönmek üzere istasyondan ayrıldı.

Aylarca uzayda mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams’ın Dragon kapsülü ile İSS’den ayrılışı NASA tarafından canlı yayınlandı. Astronotların dönüş yolculuğunun 17 saat süreceği tahmin edilirken, dönüş yolculuklarında astronotlara NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov eşlik ediyor.

AKŞAM SAATLERİNDE İNİŞ YAPMALARI BEKLENİYOR

Astronotları Dünya’ya ulaştıracak kapsülün hava koşullarının iyi olması durumunda akşam saatlerinde Florida’ya iniş yapması belleniyor.

Uzayda mahsur kalan astronotlar 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti. Kapsüldeki teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüşü aylardır erteleniyordu.

9 aya yakın süredir ISS'de mahsur kalan Wilmore ve Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, 16 Mart'ta Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaşmıştı.

Kaynak: AA