Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılında Kahramanlara Büyük Vefa

Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen ve Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren, onlarca isimsiz kahramanın mücadele ettiği Çanakkale Zaferi’nde şehit düşen 250 binden fazla asker Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde dört bir yanda anıldı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli zaferleri arasında yer alan savaşta şehit düşenler için Çanakkale başta olmak üzere çok sayıda ilde tören düzenlendi.

MSB: DUR YOLCU

Milli Savunma Bakanlığı Çanakkale Şehitler Abidesi'nin 1957, 1973, 2009 ve 2022 yıllarına ait havadan çekilmiş tarihi fotoğraflarını paylaştı, Türk Yıldızları, ise özel bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.

TARİHİ ALANLAR ZİYARETE AÇILDI

Anma törenleri devam ederken, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da törenler için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Öte yandan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Anzak Koyu, Bigalı Atatürk Evi, Bigalı Kalesi’nin ziyarete açık olacağı belirtildi.

40 BİN LALE SOĞANI DİKİLDİ

Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin hazırlıkları sürerken Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinde temizlik ve rötuş çalışması yapıldı. Türk Bahçesi ve temsili şehitliklerin bulunduğu alana, Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık ile 40 bin lale soğanı dikildi.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında çok sayıda işçinin katımıyla temsili şehitliklere mıcır serilerek, mermer temizliği yapıldı.

Öte yandan Albayraksırtı Şehitliği, Süngübayırı Şehitliği, Çataldere Şehitliği, 57. Alay, Conkbayırı, Kılıçbayırı Şehitliği, Kılıçdere Şehitliği ve Kireçtepe'deki şehitlikler ile Güney cephedeki Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Seddülbahir Kalesi'nde bakım onarım çalışmaları yapıldı.

TÜRK TARİHİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tüm şehitleri rahmetle anarak şunları dile getirdi:

Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da 110'uncu yılda da devlet, millet el ele, devlet erkanımızla, halkımızla, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, gencimizle, yaşlımızla, tüm milletçe o büyük kahramanları hatırlayacağız. Bir kez daha onları saygıyla, rahmetle anacağız, hayırla yad edeceğiz. Çünkü Çanakkale Türk tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Hatta ve hatta dünya tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde çok büyük bir iş görmüş ve Çanakkale'yi geçilmez yapmıştır. Çanakkale'yi geçilmez yapan Mehmetçik bizim için hep vazgeçilmezdir.

Kaynak: AA-DHA-İHA