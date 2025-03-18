Son Ankette 18 Yıllık 'Ramazan' Değişimi… Halkın Yüzde 50'den Fazlası Hemfikir

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında daha da ilgi çeker hale gelen anketlere her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, KONDA Araştırma Şirketi Ramazan ayına özel hazırlanan anketin sonuçlarını yayınladı.

Ekim 2024’te 6 bin 137 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara ‘Ramazan ayında lokantalar, yemek yenen yerler açık olmalı mı yoksa iftara kadar kapanmalı mı?’ sorusu soruldu.

YÜZDE 62’Sİ 'AÇIK OLMALI' DEDİ

KONDA Araştırma Şirketi’nin ’Hayat Tarzları’ başlıklı anketinin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 62’si ‘Açık olmalı’ cevabını verirken, yüzde 24’ü ise ‘Kapalı olmalı’ yanıtını verdi. ‘Tümüyle kapalı’ olanların oranı ise yüzde 4 oldu.

18 YILDA FARK YÜZDE 14 ARTTI

Anket sonuçlarında 2007 yılında aynı soruya verilen yanıtların oranlarına da yer verildi. 2007 yılı cevaplarına göre ise sonuçlar şöyle:

Açık olmalı: Yüzde 48

Kapalı olmalı: Yüzde 38

Tamamen kapanmalı: Yüzde 14

18 YIL SONRA DAHA DA YÜKSELDİ

2007 ve 2024 yıllarının kıyaslandığı ankette, ‘Ramazan ayında lokantalar açık olmalı’ diyenlerin oranının yüzde 48’den yüzde 62’ye yükseldiği görüldü.

- 2007 yılında ramazanda lokantalar tamamen kapalı olmalı diyenlerin oranı yüzde 14 idi, şimdi bu oran yüzde 4'e geriledi.

- Lokantalar iftara kadar kapalı olmalı diyenler ise yüzde 38'den yüzde 24'e geldi.

- Ramazanda lokantalar açık olmalı diyenlerin oranı ise yüzde 48'den… pic.twitter.com/JZJRplntET — Konda Araştırma (@kondaarastirma) March 17, 2025

Kaynak: Haber Merkezi