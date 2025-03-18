Son Ankette 18 Yıllık 'Ramazan' Değişimi… Halkın Yüzde 50'den Fazlası Hemfikir

KONDA Araştırma Şirketi’nin son anketinin sonuçları yayınlandı. Katılımcılara ‘Ramazan’da lokantalar açık mı olmalı, iftara kadar kapalı mı kalmalı?’ sorusu soruldu. 2007 ve 2024 yılının kıyaslandığı ankette katılımcıların yüzde 62’si ‘Açık olmalı’, yüzde 38’i ise ‘Kapalı olmalı’ cevabını verdi. Ankette ‘Açık olmalı’ diyenlerin oranının yüzde 48’den 62’ye yükseldiği görüldü.

Esma Karayel Esma Karayel
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Son Ankette 18 Yıllık 'Ramazan' Değişimi… Halkın Yüzde 50'den Fazlası Hemfikir

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında daha da ilgi çeker hale gelen anketlere her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, KONDA Araştırma Şirketi Ramazan ayına özel hazırlanan anketin sonuçlarını yayınladı.

Ekim 2024’te 6 bin 137 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara ‘Ramazan ayında lokantalar, yemek yenen yerler açık olmalı mı yoksa iftara kadar kapanmalı mı?’ sorusu soruldu.

Son Ankette 18 Yıllık 'Ramazan' Değişimi… Halkın Yüzde 50'den Fazlası Hemfikir - Resim : 1

YÜZDE 62’Sİ 'AÇIK OLMALI' DEDİ

KONDA Araştırma Şirketi’nin ’Hayat Tarzları’ başlıklı anketinin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 62’si ‘Açık olmalı’ cevabını verirken, yüzde 24’ü ise ‘Kapalı olmalı’ yanıtını verdi. ‘Tümüyle kapalı’ olanların oranı ise yüzde 4 oldu.

Son Ankette 18 Yıllık 'Ramazan' Değişimi… Halkın Yüzde 50'den Fazlası Hemfikir - Resim : 2

18 YILDA FARK YÜZDE 14 ARTTI

Anket sonuçlarında 2007 yılında aynı soruya verilen yanıtların oranlarına da yer verildi. 2007 yılı cevaplarına göre ise sonuçlar şöyle:

Açık olmalı: Yüzde 48

Kapalı olmalı: Yüzde 38

Tamamen kapanmalı: Yüzde 14

Son Ankette 18 Yıllık 'Ramazan' Değişimi… Halkın Yüzde 50'den Fazlası Hemfikir - Resim : 3

18 YIL SONRA DAHA DA YÜKSELDİ

2007 ve 2024 yıllarının kıyaslandığı ankette, ‘Ramazan ayında lokantalar açık olmalı’ diyenlerin oranının yüzde 48’den yüzde 62’ye yükseldiği görüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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