Tekirdağ’da 4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması, 2 Yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, dört katlı bir binanın giriş katında doğal gazdan kaynaklandığı tahmin edilen bir patlama meydana geldi. Olayda, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Sabah saat 08.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Cevizli Sokak'taki dairede gerçekleşen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda iki kişi yaralanırken, dairede ciddi hasar oluştu ve çevredeki binaların camları kırıldı.

Tekirdağ’da 4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması, 2 Yaralı - Resim : 1

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangına hızlıca müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ayrıca, binanın dördüncü katında mahsur kalan dört kişi, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Tekirdağ’da 4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması, 2 Yaralı - Resim : 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısından kaynaklandığını ifade eden Günlü, binada toplam 13 kişinin yaşadığını ve yaralıların tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Tekirdağ’da 4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması, 2 Yaralı - Resim : 3

Kaynak: DHA

Etiketler
Tekirdağ doğal gaz Patlama Çerkezköy
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