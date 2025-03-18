Bahçesini Uyuşturucu Tarlasına Çevirmiş!

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çevresi kapalı bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren bir şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Jandarma, bahçede yetiştirilen hint kenevirlerini tek tek sökerek, tohumlarını da ele geçirdi.

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Bahçesini Uyuşturucu Tarlasına Çevirmiş!

Alınan bilgilere göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Bozyazı ilçesinin Kaledibi Mahallesi'nde 56 yaşındaki C.U.'nun uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin adresini belirleyerek baskın yaptı. Baskın sırasında, şüphelinin evinin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Bahçeden 343 kök hint keneviri söküldü ve yapılan detaylı aramada, kurutulmak üzere sökülmüş 22 kök hint keneviri ile 49 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmaya götürülerek ifadesi alındı ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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