'Yoldaşlar' Suç Örgütüne Operasyon: Liderleri de Yakalandı

"Yoldaşlar" suç örgütüne 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt liderinin de aralarında olduğu 65 kişi yakalandı.

'Yoldaşlar' Suç Örgütüne Operasyon: Liderleri de Yakalandı

Adana'da "Yoldaşlar" silahlı suç örgütüne karşı İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 kentte operasyonlar düzenlendi.

İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir’de 80 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Örgüt lideri H.T’nin de aralarında bulunduğu 65 kişi yakalandı.

'Yoldaşlar' Suç Örgütüne Operasyon: Liderleri de Yakalandı - Resim : 1

Evlerden adeta bir cephanelik çıktı. 4 adet el bombası, 19 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 767 adet mermi, 2 bin 515 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41’i tutuklanırken 18’i adli kontrol şartıyla, 6’sı savcılıktan serbest kaldı.

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Kaynak: İHA

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