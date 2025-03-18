'Yoldaşlar' Suç Örgütüne Operasyon: Liderleri de Yakalandı
"Yoldaşlar" suç örgütüne 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt liderinin de aralarında olduğu 65 kişi yakalandı.
Adana'da "Yoldaşlar" silahlı suç örgütüne karşı İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 kentte operasyonlar düzenlendi.
İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir’de 80 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Örgüt lideri H.T’nin de aralarında bulunduğu 65 kişi yakalandı.
Evlerden adeta bir cephanelik çıktı. 4 adet el bombası, 19 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 767 adet mermi, 2 bin 515 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41’i tutuklanırken 18’i adli kontrol şartıyla, 6’sı savcılıktan serbest kaldı.
Kaynak: İHA