Sivas'ta Jandarma 69 Firariyi Yakaladı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10- 16 Mart tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen 74 asayiş olayına müdahale ederken, olaylara karışan 69 kişi de yakalandı.

Asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda yapılan aramalarda 3 adet tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen devriye faaliyetlerinde ise 40 bin 199 şahıs ve 16 bin 594 araç sorgulandı. Aranması bulunan toplam 74 şahıs yakalandı.

Kaçakçılıkla mücadele ile alakalı yapılan çalışmalarda 2 bin 140 paket kaçak sigara, 6 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 10 adet tabanca mühimmatı, 1 adet tarihi sikke, 45) adet muhtelif eski eser, 34 adet muhtelif tarihi eser obje, 74 adet muhtelif tarihi eser, 8 adet muhtelif mühür, 2 adet madeni heykel, 2 adet pipo, 4 adet eski çaydanlık, 3 adet eki çanak çömlek, 1 adet eski kuyumcu çekici, 1 adet eski bakır bardak ve 14 adet eski yüzük ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele ile alakalı çalışmalarda 15 gram Metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Göçmen Kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarda 150 yabancı uyruklu şahıs sorgulanmış ve 1 göçmenin karıştığı olay meydana geldi. Olayda 5 Afganistan uyruklu şahsın ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilmiş ve bunlara yardım eden 3 organizatör Türk vatandaşı yakalandı.

Organizatör şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklandı. Göçmen şahıslar idari işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 164 bin 320 TL idari yaptırım uygulanarak Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İHA