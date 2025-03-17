14 Yıl Hapis Cezası Olan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

14 Yıl Hapis Cezası Olan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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